Уральский экс-силовик обвинил начальство в заказном деле из-за спрятанных трупов

14 января 2024 в 12:10 Размер текста - 17 +

Не признав свою вину, Золотко обвинил следствие в заказном деле Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Экс-силовик обвинил руководство в сокрытии трех трупов и стал фигурантом уголовного дела Экс-участковый Юрий Золотко в зале Шалинского районного суда (Свердловская область), где ему выбирают меру пресечения, обвинил руководство местной полиции в сфабрикованном деле. Подсудимый не признает вину в превышении полномочий — его обвинили в избиение троих мужчин, требуя смягчить наказание, передает корреспондент URA.RU, присутствующий на заседании. «Я полностью не согласен с обвинением. Никакого давления на потерпевших никогда не оказывал. Они являются судимыми лицами, что установлено приговорами судов. Против меня направили судимых лиц, которые находились под моим надзором. Они меня оговаривают. Это дело для меня, чистой воды, заказное», — сказал Золотко. И шутливо добавил, что боится потерпевших. Золотко попросил суд отправить его под домашний арест, чтобы продолжать заниматься воспитанием пятимесячного ребенка. Свою вину он не признает. Один из потерпевших вступил с Золотко в словесную перепалку. Он обвинил бывшего участкового в избиении в отделе полиции и назвал его «балаболом». «Золотко на меня напал. Я защитился, прижав его к стене. В тот момент он меня запугивал, что посадит. После этого я хотел ему отомстить», — объяснился мужчина. Он добавил, что не встречался с Золотко после его увольнения из МВД. В конце 2023 года Юрий Золотко — бывший участковый местного отдела полиции — рассказал СМИ о трех трупах, которые спрятаны в одной могиле. Мужчина обвинил руководство шалинской полиции в укрывательстве тел и написал заявление в Следственный комитет. Позже домой к Золотко пришли люди с автоматами, представившись следователями, забрали экс-силовика и провели обыск. Против задержанного возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий. Против Золотко возбудили уголовное дело, его обвиняют в трех эпизодах избияния. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. В ноябре 2022 года Золотко увольняли из МВД. Через год он смог восстановиться через суд. После чего два вышестоящих суда признали законным его увольнение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-участковый Юрий Золотко в зале Шалинского районного суда (Свердловская область), где ему выбирают меру пресечения, обвинил руководство местной полиции в сфабрикованном деле. Подсудимый не признает вину в превышении полномочий — его обвинили в избиение троих мужчин, требуя смягчить наказание, передает корреспондент URA.RU, присутствующий на заседании. «Я полностью не согласен с обвинением. Никакого давления на потерпевших никогда не оказывал. Они являются судимыми лицами, что установлено приговорами судов. Против меня направили судимых лиц, которые находились под моим надзором. Они меня оговаривают. Это дело для меня, чистой воды, заказное», — сказал Золотко. И шутливо добавил, что боится потерпевших. Золотко попросил суд отправить его под домашний арест, чтобы продолжать заниматься воспитанием пятимесячного ребенка. Свою вину он не признает. Один из потерпевших вступил с Золотко в словесную перепалку. Он обвинил бывшего участкового в избиении в отделе полиции и назвал его «балаболом». «Золотко на меня напал. Я защитился, прижав его к стене. В тот момент он меня запугивал, что посадит. После этого я хотел ему отомстить», — объяснился мужчина. Он добавил, что не встречался с Золотко после его увольнения из МВД. В конце 2023 года Юрий Золотко — бывший участковый местного отдела полиции — рассказал СМИ о трех трупах, которые спрятаны в одной могиле. Мужчина обвинил руководство шалинской полиции в укрывательстве тел и написал заявление в Следственный комитет. Позже домой к Золотко пришли люди с автоматами, представившись следователями, забрали экс-силовика и провели обыск. Против задержанного возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий. Против Золотко возбудили уголовное дело, его обвиняют в трех эпизодах избияния. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. В ноябре 2022 года Золотко увольняли из МВД. Через год он смог восстановиться через суд. После чего два вышестоящих суда признали законным его увольнение.