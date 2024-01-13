Дорожники откроют движение по зимнику Коротчаево-Красноселькуп

Движение по зимнику Коротчаево-Красноселькуп будет возобновлено в 14:00 14 января. Доступ предоставят всем видам транспорта с массой до 30 тонн, сообщили в департаменте транспорта ЯНАО.
«С 14-00 часов открывается движение по зимнику Коротчаево-Красноселькуп для всех видов транспорта массой до 30 тонн», — написано в telegram-канале ведомства. Зимняя дорога была закрыта с утра 13 января из-за неблагоприятных погодных условий.
Также открылось движение по зимнику Самбруг — Заполярное НГКМ. Он тоже был закрыт из-за погоды с утра 13 января.
На Ямало-Ненецкий автономный округ 11 января обрушился снежный буран. Были закрыты автодороги, зимники и ледовая переправа. В Салехарде и Лабытнанги ветер был особенно сильным, пострадало несколько арт-объектов.
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