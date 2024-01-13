13 января 2024
12 января 2024

Дорожники откроют движение по зимнику Коротчаево-Красноселькуп

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, трактор, автозимник
Дорожники ЯНАО открывают зимники после стабилизации погодных условий Фото:

Движение по зимнику Коротчаево-Красноселькуп будет возобновлено в 14:00 14 января. Доступ предоставят всем видам транспорта с массой до 30 тонн, сообщили в департаменте транспорта ЯНАО.

«С 14-00 часов открывается движение по зимнику Коротчаево-Красноселькуп для всех видов транспорта массой до 30 тонн», — написано в telegram-канале ведомства. Зимняя дорога была закрыта с утра 13 января из-за неблагоприятных погодных условий.

Также открылось движение по зимнику Самбруг — Заполярное НГКМ. Он тоже был закрыт из-за погоды с утра 13 января.

На Ямало-Ненецкий автономный округ 11 января обрушился снежный буран. Были закрыты автодороги, зимники и ледовая переправа. В Салехарде и Лабытнанги ветер был особенно сильным, пострадало несколько арт-объектов.

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Движение по зимнику Коротчаево-Красноселькуп будет возобновлено в 14:00 14 января. Доступ предоставят всем видам транспорта с массой до 30 тонн, сообщили в департаменте транспорта ЯНАО. «С 14-00 часов открывается движение по зимнику Коротчаево-Красноселькуп для всех видов транспорта массой до 30 тонн», — написано в telegram-канале ведомства. Зимняя дорога была закрыта с утра 13 января из-за неблагоприятных погодных условий. Также открылось движение по зимнику Самбруг — Заполярное НГКМ. Он тоже был закрыт из-за погоды с утра 13 января. На Ямало-Ненецкий автономный округ 11 января обрушился снежный буран. Были закрыты автодороги, зимники и ледовая переправа. В Салехарде и Лабытнанги ветер был особенно сильным, пострадало несколько арт-объектов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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