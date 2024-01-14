NHK: страны «Глобального Юга» на переговорах призвали Украину сдаться

14 января 2024 в 13:08 Размер текста - 17 +

Ряд стран из «Глобального Юга» призвали Владимира Зеленского прекратить воевать с Россией Фото: Официальный сайт президента Украины Ряд стран, относящиеся к «Глобальному Югу», такие, как Индия, Китай, Бразилия, Мексика, страны Африки и другие, считают, что Украине следует прекратить воевать против России. Об этом пишут японские журналисты, ссылаясь на ряд чиновников. «Высокопоставленные чиновники из развивающихся и развивающихся стран, известных под общим названием „Глобальный Юг“, как сообщается, во время неофициальных переговоров в прошлом месяце, призвали Украину согласиться прекратить борьбу против России», — уточнили авторы японского телеканала NHK. Отмечается, что делегация стран планирует отредактировать «формулу мира», изначально предложенную Украиной. Делегации примерно 80 стран планирует собраться в Швейцарии 14 января, чтобы продолжить обсуждение потенциальных мирных переговоров. Россия неоднократно заявляла, что готова обсудить мирные переговоры по Украине. Однако сам украинский президент Владимир Зеленский выступает против. Он даже запретил переговоры на законодательном уровне в своей стране. До этого Зеленский предлагал свою «формулу мира», которая предполагает возвращение Украины к границам 1991 года.

Ряд стран, относящиеся к «Глобальному Югу», такие, как Индия, Китай, Бразилия, Мексика, страны Африки и другие, считают, что Украине следует прекратить воевать против России. Об этом пишут японские журналисты, ссылаясь на ряд чиновников. «Высокопоставленные чиновники из развивающихся и развивающихся стран, известных под общим названием „Глобальный Юг“, как сообщается, во время неофициальных переговоров в прошлом месяце, призвали Украину согласиться прекратить борьбу против России», — уточнили авторы японского телеканала NHK. Отмечается, что делегация стран планирует отредактировать «формулу мира», изначально предложенную Украиной. Делегации примерно 80 стран планирует собраться в Швейцарии 14 января, чтобы продолжить обсуждение потенциальных мирных переговоров. Россия неоднократно заявляла, что готова обсудить мирные переговоры по Украине. Однако сам украинский президент Владимир Зеленский выступает против. Он даже запретил переговоры на законодательном уровне в своей стране. До этого Зеленский предлагал свою «формулу мира», которая предполагает возвращение Украины к границам 1991 года.