Путин ответил, хватит ли России денег на СВО

Путин: экономика РФ является первой в Европе, поэтому стране хватит денег на СВО

14 января 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

Владимир Путин сообщил, что стране есть чем гордиться Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия укрепляется по всем направлениям, включая экономику, которая стала первой в Европе. Так российский глава ответил на вопрос о том, хватит ли РФ денег на СВО. «У нас идет укрепление государства по всем векторам, и, конечно, первый из них — экономика. <…> Экономика России стала первой в Европе по паритету покупательной способности и пятой экономикой мира», — заявил Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Его заявление опубликовано в telegram-канале корреспондента. По словам президента РФ, стране есть чем гордиться, но и над чем работать. Ранее президент России Владимир Путин отметил, что бюджетная система страны чувствует себя уверенно, передает RT. На встрече с предпринимателями на Дальнем Востоке Путин заявил, что РФ душат и давят со всех сторон, но несмотря на это, российская экономика растет.

Россия укрепляется по всем направлениям, включая экономику, которая стала первой в Европе. Так российский глава ответил на вопрос о том, хватит ли РФ денег на СВО. «У нас идет укрепление государства по всем векторам, и, конечно, первый из них — экономика. <…> Экономика России стала первой в Европе по паритету покупательной способности и пятой экономикой мира», — заявил Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Его заявление опубликовано в telegram-канале корреспондента. По словам президента РФ, стране есть чем гордиться, но и над чем работать. Ранее президент России Владимир Путин отметил, что бюджетная система страны чувствует себя уверенно, передает RT. На встрече с предпринимателями на Дальнем Востоке Путин заявил, что РФ душат и давят со всех сторон, но несмотря на это, российская экономика растет.