Украинский беспилотник убил подростка в день его рождения в Херсонской области

В Херсонской области 13 января от удара украинского беспилотника-камикадзе погиб 15-летний подросток Сергей Г. В день гибели ему исполнилось 15 лет. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«Парень ехал на велосипеде домой, когда около него взорвался БПЛА», — говорится в сообщении. По данным канала, правоохранительные органы на место инцидента не выезжали из-за частых обстрелов со стороны ВСУ.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму упал украинский беспилотник, из-за чего погибла девушка-подросток. По его словам, семье ребенка будет оказана вся необходимая помощь.
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