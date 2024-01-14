Украинский беспилотник убил подростка в день его рождения в Херсонской области

14 января 2024 в 21:02 Размер текста - 17 +

Сергей Г. возвращался домой, когда около него взорвался дрон ВСУ Фото: URA.RU © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Херсонской области 13 января от удара украинского беспилотника-камикадзе погиб 15-летний подросток Сергей Г. В день гибели ему исполнилось 15 лет. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Парень ехал на велосипеде домой, когда около него взорвался БПЛА», — говорится в сообщении. По данным канала, правоохранительные органы на место инцидента не выезжали из-за частых обстрелов со стороны ВСУ. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму упал украинский беспилотник, из-за чего погибла девушка-подросток. По его словам, семье ребенка будет оказана вся необходимая помощь.

В Херсонской области 13 января от удара украинского беспилотника-камикадзе погиб 15-летний подросток Сергей Г. В день гибели ему исполнилось 15 лет. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Парень ехал на велосипеде домой, когда около него взорвался БПЛА», — говорится в сообщении. По данным канала, правоохранительные органы на место инцидента не выезжали из-за частых обстрелов со стороны ВСУ. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму упал украинский беспилотник, из-за чего погибла девушка-подросток. По его словам, семье ребенка будет оказана вся необходимая помощь.