Украинский беспилотник убил подростка в день его рождения в Херсонской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка операторов FPV-дронов. Екатеринбург, бпла, беспилотник, дрон химера, fpv дрон, фпв дрон
Сергей Г. возвращался домой, когда около него взорвался дрон ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Херсонской области 13 января от удара украинского беспилотника-камикадзе погиб 15-летний подросток Сергей Г. В день гибели ему исполнилось 15 лет. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«Парень ехал на велосипеде домой, когда около него взорвался БПЛА», — говорится в сообщении. По данным канала, правоохранительные органы на место инцидента не выезжали из-за частых обстрелов со стороны ВСУ.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму упал украинский беспилотник, из-за чего погибла девушка-подросток. По его словам, семье ребенка будет оказана вся необходимая помощь.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Херсонской области 13 января от удара украинского беспилотника-камикадзе погиб 15-летний подросток Сергей Г. В день гибели ему исполнилось 15 лет. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Парень ехал на велосипеде домой, когда около него взорвался БПЛА», — говорится в сообщении. По данным канала, правоохранительные органы на место инцидента не выезжали из-за частых обстрелов со стороны ВСУ. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму упал украинский беспилотник, из-за чего погибла девушка-подросток. По его словам, семье ребенка будет оказана вся необходимая помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...