Экс-депутат Харькова: Украина получит новое оружие и усилит атаки по РФ

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Вооруженные силы Украины. stock, зима, артиллерия, пушка, всу, сау гиацинт,  stock
Из-за продвижения России в зоне СВО Киев усилил террористические атаки, сказал Константин Кеворкян Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина будет получать больше оружия, чем хуже будут обстоять ее дела на фронтах. В итоге возможен риск усиления числа атак по российским территориям, заявил в беседе с URA.RU политический и общественный деятель Украины, экс-депутат Харьковского горсовета, руководитель telegram-канала «Украина.ру» Константин Кеворкян.

«Атаки по России — это не единичный жест отчаяния, а система. Они будут нарастать. Украинские официальные лица заявляют, что любые российские объекты, территории, города будут становиться их мишенью. Таким образом, мы можем говорить о том, что террористический режим переходит от слов к делу. Особенно это заметно на примере Крыма и Белгородской области. Списывать атаки только на пропагандистские цели нельзя. Удары есть и по аэродромам, стратегическим объектам», — сказал Константин Кеворкян.

Усиление атак по РФ нужны для получения нового вооружения, уверен эксперт, и его им доставят. «Так Киев показывает своим западным союзникам свою решимость бороться до конца, используя любые методы, шантажируя своих партнеров для получения очередных преференций в виде вооружения и денег. Официальные лица Эстонии, а это страна НАТО, заявили то, что они поддерживают удары по российской территории. В США тоже говорят о том, что они не будут ограничивать дальность вооружений, предоставляемых Киеву. Это именно удары по российской территории. То есть чем хуже будут дела идти у Украины на фронтах, тем более смертоносное оружие им будет предоставляться для продолжения этой агонии. Это в финансовых интересах Запада», — отметил собеседник агентства.

Украинская армия с помощью беспилотников 11 января массово атаковала некоторые регионы России. В частности, пострадали Ростовская, Тульская, Калужская и Воронежская области. Попытки совершения террористических атак со стороны армии Киева были пресечены российскими силами. Днем ранее БПЛА пытались нанести удары по Волгоградской области. Обстрелам периодически подвергаются и приграничные регионы. Больше всего достается Белгородской области, куда наносят серьезные удары с конца декабря. Были жертвы в результате атак 30 декабря, так как ВСУ использовали ложные цели на окраинах города и области. Это помешало российской ПВО сбить все ракеты.

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Украина будет получать больше оружия, чем хуже будут обстоять ее дела на фронтах. В итоге возможен риск усиления числа атак по российским территориям, заявил в беседе с URA.RU политический и общественный деятель Украины, экс-депутат Харьковского горсовета, руководитель telegram-канала «Украина.ру» Константин Кеворкян. «Атаки по России — это не единичный жест отчаяния, а система. Они будут нарастать. Украинские официальные лица заявляют, что любые российские объекты, территории, города будут становиться их мишенью. Таким образом, мы можем говорить о том, что террористический режим переходит от слов к делу. Особенно это заметно на примере Крыма и Белгородской области. Списывать атаки только на пропагандистские цели нельзя. Удары есть и по аэродромам, стратегическим объектам», — сказал Константин Кеворкян. Усиление атак по РФ нужны для получения нового вооружения, уверен эксперт, и его им доставят. «Так Киев показывает своим западным союзникам свою решимость бороться до конца, используя любые методы, шантажируя своих партнеров для получения очередных преференций в виде вооружения и денег. Официальные лица Эстонии, а это страна НАТО, заявили то, что они поддерживают удары по российской территории. В США тоже говорят о том, что они не будут ограничивать дальность вооружений, предоставляемых Киеву. Это именно удары по российской территории. То есть чем хуже будут дела идти у Украины на фронтах, тем более смертоносное оружие им будет предоставляться для продолжения этой агонии. Это в финансовых интересах Запада», — отметил собеседник агентства. Украинская армия с помощью беспилотников 11 января массово атаковала некоторые регионы России. В частности, пострадали Ростовская, Тульская, Калужская и Воронежская области. Попытки совершения террористических атак со стороны армии Киева были пресечены российскими силами. Днем ранее БПЛА пытались нанести удары по Волгоградской области. Обстрелам периодически подвергаются и приграничные регионы. Больше всего достается Белгородской области, куда наносят серьезные удары с конца декабря. Были жертвы в результате атак 30 декабря, так как ВСУ использовали ложные цели на окраинах города и области. Это помешало российской ПВО сбить все ракеты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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