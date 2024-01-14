Премьер Израиля раскрыл, как долго собирается вести войну с ХАМАС

Премьер Израиля Нетаньяху: война с ХАМАС будет длиться еще много месяцев
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Биньямин Нетаньяху сообщил, что главной частью расходов страны стала война с ХАМАС Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Война Израиля против палестинского движения ХАМАС будет продолжаться много месяцев. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Стало очевидно, что мы должны вести эту войну, и это займет еще много месяцев. Поэтому сегодня мы продвигаем военный бюджет», — заявил Нетаньяху на заседании правительства по утверждению бюджета страны на 2024 год. Его слова передает канцелярия премьера.

Ранее Нетаньяху заявил, что власти Израиля намерены дойти до границы с Египтом, чтобы окончательно разгромить ХАМАС. Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что государство не остановится до достижения победы над ХАМАС, передает RT.

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Война Израиля против палестинского движения ХАМАС будет продолжаться много месяцев. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. «Стало очевидно, что мы должны вести эту войну, и это займет еще много месяцев. Поэтому сегодня мы продвигаем военный бюджет», — заявил Нетаньяху на заседании правительства по утверждению бюджета страны на 2024 год. Его слова передает канцелярия премьера. Ранее Нетаньяху заявил, что власти Израиля намерены дойти до границы с Египтом, чтобы окончательно разгромить ХАМАС. Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что государство не остановится до достижения победы над ХАМАС, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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