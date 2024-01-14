Премьер Израиля раскрыл, как долго собирается вести войну с ХАМАС

Война Израиля против палестинского движения ХАМАС будет продолжаться много месяцев. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
«Стало очевидно, что мы должны вести эту войну, и это займет еще много месяцев. Поэтому сегодня мы продвигаем военный бюджет», — заявил Нетаньяху на заседании правительства по утверждению бюджета страны на 2024 год. Его слова передает канцелярия премьера.
Ранее Нетаньяху заявил, что власти Израиля намерены дойти до границы с Египтом, чтобы окончательно разгромить ХАМАС. Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что государство не остановится до достижения победы над ХАМАС, передает RT.
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