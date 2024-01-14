Премьер Израиля раскрыл, как долго собирается вести войну с ХАМАС

Премьер Израиля Нетаньяху: война с ХАМАС будет длиться еще много месяцев

14 января 2024 в 21:13 Размер текста - 17 +

Биньямин Нетаньяху сообщил, что главной частью расходов страны стала война с ХАМАС Фото: U.S. Department of State новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Война Израиля против палестинского движения ХАМАС будет продолжаться много месяцев. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. «Стало очевидно, что мы должны вести эту войну, и это займет еще много месяцев. Поэтому сегодня мы продвигаем военный бюджет», — заявил Нетаньяху на заседании правительства по утверждению бюджета страны на 2024 год. Его слова передает канцелярия премьера. Ранее Нетаньяху заявил, что власти Израиля намерены дойти до границы с Египтом, чтобы окончательно разгромить ХАМАС. Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что государство не остановится до достижения победы над ХАМАС, передает RT.

Война Израиля против палестинского движения ХАМАС будет продолжаться много месяцев. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. «Стало очевидно, что мы должны вести эту войну, и это займет еще много месяцев. Поэтому сегодня мы продвигаем военный бюджет», — заявил Нетаньяху на заседании правительства по утверждению бюджета страны на 2024 год. Его слова передает канцелярия премьера. Ранее Нетаньяху заявил, что власти Израиля намерены дойти до границы с Египтом, чтобы окончательно разгромить ХАМАС. Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что государство не остановится до достижения победы над ХАМАС, передает RT.