Белый дом намерен изменить ход войны в секторе Газа

Белый дом впервые призвал снизить интенсивность боев в секторе Газа
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, военные, израиль, сектор газа,  stock, цахал, наземная операция
Джон Кирби сообщил, что власти США ведут переговоры с Израилем Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израилю необходимо снизить интенсивность боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби. По его словам, американские власти ведут переговоры с Израилем.

«Мы активно обсуждаем с ними (властями Израиля — прим. URA.RU) переход к операциям меньшей интенсивности», — заявил Кирби в эфире телеканала CBS. По его словам, сейчас подходящий момент для данного перехода.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об угрозе расширения палестино-израильского конфликта. Глава Минобороны Израиля Йоав Галант сообщил, что операция в Газе будет длиться до полной победы над палестинским движением ХАМАС, передает RT.

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Израилю необходимо снизить интенсивность боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби. По его словам, американские власти ведут переговоры с Израилем. «Мы активно обсуждаем с ними (властями Израиля — прим. URA.RU) переход к операциям меньшей интенсивности», — заявил Кирби в эфире телеканала CBS. По его словам, сейчас подходящий момент для данного перехода. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об угрозе расширения палестино-израильского конфликта. Глава Минобороны Израиля Йоав Галант сообщил, что операция в Газе будет длиться до полной победы над палестинским движением ХАМАС, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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