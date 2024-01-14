Белый дом намерен изменить ход войны в секторе Газа

Израилю необходимо снизить интенсивность боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби. По его словам, американские власти ведут переговоры с Израилем.
«Мы активно обсуждаем с ними (властями Израиля — прим. URA.RU) переход к операциям меньшей интенсивности», — заявил Кирби в эфире
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об угрозе расширения палестино-израильского конфликта. Глава Минобороны Израиля Йоав Галант сообщил, что операция в Газе будет длиться до полной победы над палестинским движением ХАМАС, передает RT.
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