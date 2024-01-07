Блинкен заявил об угрозе расширения палестино-израильского конфликта

08 января 2024 в 00:53 Размер текста - 17 +

Энтони Блинкен заявил о приверженности к предотвращению конфликта в секторе Газа Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Палестино-израильский конфликт может расшириться. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. «Это конфликт, который легко может дать метастазы, что приведет к дальнейшему снижению безопасности и увеличению страданий», — сказал Блинкен в эфире на youtube-канале Госдепартамента США. Он добавил, что США с самого начала старались предотвратить расширение конфликта. По словам госсекретаря Соединенных Штатов, тему конфликта он уже поднимал с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. «Мы все привержены тому, чтобы этот конфликт не расширялся», — подытожил он. На той же пресс-конференции госсекретарь США выступил против призывов к переселению палестинцев за пределы сектора Газа от некоторых израильских министров. Кроме того, Израиль начал расширять военные действия в секторе Газа. По мнению премьер-министра Израиля Бенджамина Нетаньяху, это поможет вернуть заложников.

Палестино-израильский конфликт может расшириться. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. «Это конфликт, который легко может дать метастазы, что приведет к дальнейшему снижению безопасности и увеличению страданий», — сказал Блинкен в эфире на youtube-канале Госдепартамента США. Он добавил, что США с самого начала старались предотвратить расширение конфликта. По словам госсекретаря Соединенных Штатов, тему конфликта он уже поднимал с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. «Мы все привержены тому, чтобы этот конфликт не расширялся», — подытожил он. На той же пресс-конференции госсекретарь США выступил против призывов к переселению палестинцев за пределы сектора Газа от некоторых израильских министров. Кроме того, Израиль начал расширять военные действия в секторе Газа. По мнению премьер-министра Израиля Бенджамина Нетаньяху, это поможет вернуть заложников.