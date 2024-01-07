07 января 2024

Блинкен заявил об угрозе расширения палестино-израильского конфликта

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Энтони Блинкен,  stock
Энтони Блинкен заявил о приверженности к предотвращению конфликта в секторе Газа Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Палестино-израильский конфликт может расшириться. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

«Это конфликт, который легко может дать метастазы, что приведет к дальнейшему снижению безопасности и увеличению страданий», — сказал Блинкен в эфире на youtube-канале Госдепартамента США. Он добавил, что США с самого начала старались предотвратить расширение конфликта.

По словам госсекретаря Соединенных Штатов, тему конфликта он уже поднимал с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. «Мы все привержены тому, чтобы этот конфликт не расширялся», — подытожил он.

На той же пресс-конференции госсекретарь США выступил против призывов к переселению палестинцев за пределы сектора Газа от некоторых израильских министров. Кроме того, Израиль начал расширять военные действия в секторе Газа. По мнению премьер-министра Израиля Бенджамина Нетаньяху, это поможет вернуть заложников.

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Палестино-израильский конфликт может расшириться. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. «Это конфликт, который легко может дать метастазы, что приведет к дальнейшему снижению безопасности и увеличению страданий», — сказал Блинкен в эфире на youtube-канале Госдепартамента США. Он добавил, что США с самого начала старались предотвратить расширение конфликта. По словам госсекретаря Соединенных Штатов, тему конфликта он уже поднимал с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. «Мы все привержены тому, чтобы этот конфликт не расширялся», — подытожил он. На той же пресс-конференции госсекретарь США выступил против призывов к переселению палестинцев за пределы сектора Газа от некоторых израильских министров. Кроме того, Израиль начал расширять военные действия в секторе Газа. По мнению премьер-министра Израиля Бенджамина Нетаньяху, это поможет вернуть заложников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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