13 января 2024

Глава курганского депздрава пообещал регулярно проводить корпоративы

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение машин скорой медицинской помощи. Курган , сигидаев алексей
Сигидаев сообщил, что завершился зимний корпоратив для врачей и медработников Фото:

Для курганских врачей и медработников выездные корпоративы будут проводиться в формате турслета каждый сезон — зимой, весной, летом и осенью. Об этом рассказал глава депздрава Алексей Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Мероприятия будем проводить в каждое время года: следующий двухдневный турслет проведем 13 апреля, а летом совместим выезд с Днем медицинского работника и встретимся на природе на целых три дня. Выезд медиков на природу будет и осенью», — уточнил в посте Сигидаев.

Он добавил, что завершился зимний корпоратив, на котором для медиков организовали шикарную дискотеку и концерт. Для детей выступали аниматоры.

На Старый Новый год курганские медики провели корпоративное мероприятие в детском оздоровительном лагере «Лесная республика» в селе Тагильское Каргапольского округа. В лагерь прибыли 600 сотрудников курганских медучреждений и членов их семей.

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Для курганских врачей и медработников выездные корпоративы будут проводиться в формате турслета каждый сезон — зимой, весной, летом и осенью. Об этом рассказал глава депздрава Алексей Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Мероприятия будем проводить в каждое время года: следующий двухдневный турслет проведем 13 апреля, а летом совместим выезд с Днем медицинского работника и встретимся на природе на целых три дня. Выезд медиков на природу будет и осенью», — уточнил в посте Сигидаев. Он добавил, что завершился зимний корпоратив, на котором для медиков организовали шикарную дискотеку и концерт. Для детей выступали аниматоры. На Старый Новый год курганские медики провели корпоративное мероприятие в детском оздоровительном лагере «Лесная республика» в селе Тагильское Каргапольского округа. В лагерь прибыли 600 сотрудников курганских медучреждений и членов их семей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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