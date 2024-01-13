Глава курганского депздрава пообещал регулярно проводить корпоративы

Сигидаев сообщил, что завершился зимний корпоратив для врачей и медработников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для курганских врачей и медработников выездные корпоративы будут проводиться в формате турслета каждый сезон — зимой, весной, летом и осенью. Об этом рассказал глава депздрава Алексей Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Мероприятия будем проводить в каждое время года: следующий двухдневный турслет проведем 13 апреля, а летом совместим выезд с Днем медицинского работника и встретимся на природе на целых три дня. Выезд медиков на природу будет и осенью», — уточнил в посте Сигидаев.

Он добавил, что завершился зимний корпоратив, на котором для медиков организовали шикарную дискотеку и концерт. Для детей выступали аниматоры.

На Старый Новый год курганские медики провели корпоративное мероприятие в детском оздоровительном лагере «Лесная республика» в селе Тагильское Каргапольского округа. В лагерь прибыли 600 сотрудников курганских медучреждений и членов их семей.