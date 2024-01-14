Ольга Серябкина выступила на корпоративе в Кургане Фото: Размик Закарян © URA.RU

Исполнительница Ольга Серябкина, экс-участница группы Serebro выступила на закрытом мероприятии сына бывшего первого заместителя главы Кургана Андрея Жижина. Выступление певицы заказал владелец строительной фирмы «Портал» Николай Жижин. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Оля Серябкина в Кургане выступила на корпоративе застройщика Николая Жижина. Закрытая вечеринка прошла в банкет-холле „Сокол“. Говорят, что такой подарок бизнесмен сделал своей жене на день рождения», — рассказал инсайдер. По открытым данным, выступление Серябкиной оценивается от 800 тысяч до 1,5 млн рублей.

Также на мероприятии выступили DJ First и Зауральский симфонический оркестр. Кроме того, в праздничной программе были приглашены местный танцевальный коллектив и шоу на роликовых коньках.

URA.RU попыталось дозвониться до предпринимателя Николая Жижина. В компании «Портал» на звонок никто не ответил.

Ранее URA.RU писало, что певица Ольга Серябкина 13 января провела корпоратив в Кургане. Менеджер исполнительницы сообщал агентству, что мероприятие является частным.