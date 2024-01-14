Жители ХМАО пожаловались на резкий рост стоимости поездок в «Яндекс такси». Клиенты заметили, что цены выросли в два раза во время 30-градусных морозов. О ситуации URA.RU сообщили сами горожане.
«Как только в Нижневартовске похолодало до -30 градусов, цены в такси стали выше в два раза, чем обычно», — рассказал агентству клиент. Жители Нижневартовска и Сургута утверждают, что стоимость такси по городу превысила 400 рублей. «Езжу на работу обычно за 200 рублей, а сегодня с самого утра цены были в районе 500 рублей», — добавил пассажир.
Агентство попросило прокомментировать ситуацию в компании «Яндекс такси». Ответ ожидается.
Ранее URA.RU рассказывало, что жительница ХМАО оказалась на улице в мороз в частном секторе из-за того, что попросила водителя такси выключить национальную музыку. Произошедшим заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Однако в сервисе такси заявили, что пассажирка была в нетрезвом состоянии и сама потребовала остановить машину.
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