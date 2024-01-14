14 января 2024
13 января 2024

В ХМАО в два раза взлетели цены на такси. Скрин

В ХМАО в два раза подорожало такси во время 30-градусных морозов
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, яндекс такси
Жители Сургута и Нижневартовска пожаловались на резкий рост стоимости поездок в такси Фото:

Жители ХМАО пожаловались на резкий рост стоимости поездок в «Яндекс такси». Клиенты заметили, что цены выросли в два раза во время 30-градусных морозов. О ситуации URA.RU сообщили сами горожане.

«Как только в Нижневартовске похолодало до -30 градусов, цены в такси стали выше в два раза, чем обычно», — рассказал агентству клиент. Жители Нижневартовска и Сургута утверждают, что стоимость такси по городу превысила 400 рублей. «Езжу на работу обычно за 200 рублей, а сегодня с самого утра цены были в районе 500 рублей», — добавил пассажир.

Агентство попросило прокомментировать ситуацию в компании «Яндекс такси». Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что жительница ХМАО оказалась на улице в мороз в частном секторе из-за того, что попросила водителя такси выключить национальную музыку. Произошедшим заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Однако в сервисе такси заявили, что пассажирка была в нетрезвом состоянии и сама потребовала остановить машину.

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Жители ХМАО пожаловались на резкий рост стоимости поездок в «Яндекс такси». Клиенты заметили, что цены выросли в два раза во время 30-градусных морозов. О ситуации URA.RU сообщили сами горожане. «Как только в Нижневартовске похолодало до -30 градусов, цены в такси стали выше в два раза, чем обычно», — рассказал агентству клиент. Жители Нижневартовска и Сургута утверждают, что стоимость такси по городу превысила 400 рублей. «Езжу на работу обычно за 200 рублей, а сегодня с самого утра цены были в районе 500 рублей», — добавил пассажир. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в компании «Яндекс такси». Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что жительница ХМАО оказалась на улице в мороз в частном секторе из-за того, что попросила водителя такси выключить национальную музыку. Произошедшим заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Однако в сервисе такси заявили, что пассажирка была в нетрезвом состоянии и сама потребовала остановить машину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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