11 января 2024

В ХМАО наказали таксиста, который выгнал пассажирку из-за музыки

© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси, taxi
Водителя, на которого пожаловалась жительница Ханты-Мансийска, понизили в рейтинге Фото:

В Ханты-Мансийске водителю, который якобы выгнал пассажирку из-за просьбы выключить музыку, понизили рейтинг до минимального уровня. В службе поддержки сервиса такси URA.RU рассказали, что попутчица была в нетрезвом состоянии и грубо попросила выключить музыку, после чего она сама потребовала остановить машину.

«Водителю был понижен рейтинг до минимального уровня. А если подобная ситуация с ним повторится, он будет заблокирован», — прокомментировали URA.RU в службе поддержки такси.

Представители сервиса утверждают, что женщине вернули деньги за поездку и начислили дополнительные бонусы. «Водитель сообщил, что во время поездки слушал песню на арабском языке. С его слов, попутчица пребывала в нетрезвом состоянии и в грубой форме потребовала включить только русскую музыку, в результате чего между ними произошел конфликт на национальной почве. Попутчица сама попросила немедленно высадить ее из автомобиля», — добавили в сервисе такси.

Ранее URA.RU рассказывало, что жительница ХМАО оказалась на улице в мороз в частном секторе из-за того, что попросила водителя такси выключить национальную музыку. Произошедшим заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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В Ханты-Мансийске водителю, который якобы выгнал пассажирку из-за просьбы выключить музыку, понизили рейтинг до минимального уровня. В службе поддержки сервиса такси URA.RU рассказали, что попутчица была в нетрезвом состоянии и грубо попросила выключить музыку, после чего она сама потребовала остановить машину. «Водителю был понижен рейтинг до минимального уровня. А если подобная ситуация с ним повторится, он будет заблокирован», — прокомментировали URA.RU в службе поддержки такси. Представители сервиса утверждают, что женщине вернули деньги за поездку и начислили дополнительные бонусы. «Водитель сообщил, что во время поездки слушал песню на арабском языке. С его слов, попутчица пребывала в нетрезвом состоянии и в грубой форме потребовала включить только русскую музыку, в результате чего между ними произошел конфликт на национальной почве. Попутчица сама попросила немедленно высадить ее из автомобиля», — добавили в сервисе такси. Ранее URA.RU рассказывало, что жительница ХМАО оказалась на улице в мороз в частном секторе из-за того, что попросила водителя такси выключить национальную музыку. Произошедшим заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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