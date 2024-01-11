В ХМАО наказали таксиста, который выгнал пассажирку из-за музыки

12 января 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

Водителя, на которого пожаловалась жительница Ханты-Мансийска, понизили в рейтинге Фото: Денис Моргунов © URA.RU (фото из архива) В Ханты-Мансийске водителю, который якобы выгнал пассажирку из-за просьбы выключить музыку, понизили рейтинг до минимального уровня. В службе поддержки сервиса такси URA.RU рассказали, что попутчица была в нетрезвом состоянии и грубо попросила выключить музыку, после чего она сама потребовала остановить машину. «Водителю был понижен рейтинг до минимального уровня. А если подобная ситуация с ним повторится, он будет заблокирован», — прокомментировали URA.RU в службе поддержки такси.



Представители сервиса утверждают, что женщине вернули деньги за поездку и начислили дополнительные бонусы. «Водитель сообщил, что во время поездки слушал песню на арабском языке. С его слов, попутчица пребывала в нетрезвом состоянии и в грубой форме потребовала включить только русскую музыку, в результате чего между ними произошел конфликт на национальной почве. Попутчица сама попросила немедленно высадить ее из автомобиля», — добавили в сервисе такси.



Ранее URA.RU рассказывало, что жительница ХМАО оказалась на улице в мороз в частном секторе из-за того, что попросила водителя такси выключить национальную музыку. Произошедшим заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В Ханты-Мансийске водителю, который якобы выгнал пассажирку из-за просьбы выключить музыку, понизили рейтинг до минимального уровня. В службе поддержки сервиса такси URA.RU рассказали, что попутчица была в нетрезвом состоянии и грубо попросила выключить музыку, после чего она сама потребовала остановить машину. «Водителю был понижен рейтинг до минимального уровня. А если подобная ситуация с ним повторится, он будет заблокирован», — прокомментировали URA.RU в службе поддержки такси. Представители сервиса утверждают, что женщине вернули деньги за поездку и начислили дополнительные бонусы. «Водитель сообщил, что во время поездки слушал песню на арабском языке. С его слов, попутчица пребывала в нетрезвом состоянии и в грубой форме потребовала включить только русскую музыку, в результате чего между ними произошел конфликт на национальной почве. Попутчица сама попросила немедленно высадить ее из автомобиля», — добавили в сервисе такси. Ранее URA.RU рассказывало, что жительница ХМАО оказалась на улице в мороз в частном секторе из-за того, что попросила водителя такси выключить национальную музыку. Произошедшим заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.