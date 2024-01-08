08 января 2024

В ХМАО таксист выгнал из машины пассажирку из-за музыки

© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси
В Ханты-Мансийске водитель выгнал пассажирку из такси Фото:

В Ханты-Мансийске таксист выгнал пассажирку из машины из-за просьбы выключить национальную музыку. Женщине пришлось идти пешком ночью в морозы, рассказала дочь югорчанки в соцсети.

«Мама ехала в такси и попросила водителя выключить музыку и включить радио. Он заехал в частный сектор и остановил машину, агрессивно вел себя по поводу национальной неприязни. Водитель был не русский, видимо, его оскорбила просьба», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент агентства попытался связаться со службой такси через службу поддержки. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что силовики устроили проверку из-за таксиста, который в Сургуте выкинул из автомобиля женщину. Водитель привез пассажирок не по адресу и разозлился на сделанное по этому поводу замечание.

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В Ханты-Мансийске таксист выгнал пассажирку из машины из-за просьбы выключить национальную музыку. Женщине пришлось идти пешком ночью в морозы, рассказала дочь югорчанки в соцсети. «Мама ехала в такси и попросила водителя выключить музыку и включить радио. Он заехал в частный сектор и остановил машину, агрессивно вел себя по поводу национальной неприязни. Водитель был не русский, видимо, его оскорбила просьба», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент агентства попытался связаться со службой такси через службу поддержки. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что силовики устроили проверку из-за таксиста, который в Сургуте выкинул из автомобиля женщину. Водитель привез пассажирок не по адресу и разозлился на сделанное по этому поводу замечание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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