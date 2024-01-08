В ХМАО таксист выгнал из машины пассажирку из-за музыки

09 января 2024 в 19:24 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийске водитель выгнал пассажирку из такси Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ханты-Мансийске таксист выгнал пассажирку из машины из-за просьбы выключить национальную музыку. Женщине пришлось идти пешком ночью в морозы, рассказала дочь югорчанки в соцсети.



«Мама ехала в такси и попросила водителя выключить музыку и включить радио. Он заехал в частный сектор и остановил машину, агрессивно вел себя по поводу национальной неприязни. Водитель был не русский, видимо, его оскорбила просьба», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте».



Корреспондент агентства попытался связаться со службой такси через службу поддержки. Ответ ожидается.



Ранее URA.RU рассказывало, что силовики устроили проверку из-за таксиста, который в Сургуте выкинул из автомобиля женщину. Водитель привез пассажирок не по адресу и разозлился на сделанное по этому поводу замечание.

В Ханты-Мансийске таксист выгнал пассажирку из машины из-за просьбы выключить национальную музыку. Женщине пришлось идти пешком ночью в морозы, рассказала дочь югорчанки в соцсети. «Мама ехала в такси и попросила водителя выключить музыку и включить радио. Он заехал в частный сектор и остановил машину, агрессивно вел себя по поводу национальной неприязни. Водитель был не русский, видимо, его оскорбила просьба», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент агентства попытался связаться со службой такси через службу поддержки. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что силовики устроили проверку из-за таксиста, который в Сургуте выкинул из автомобиля женщину. Водитель привез пассажирок не по адресу и разозлился на сделанное по этому поводу замечание.