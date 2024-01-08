В ХМАО таксист выгнал из машины пассажирку из-за музыки

В Ханты-Мансийске таксист выгнал пассажирку из машины из-за просьбы выключить национальную музыку. Женщине пришлось идти пешком ночью в морозы, рассказала дочь югорчанки в соцсети.
«Мама ехала в такси и попросила водителя выключить музыку и включить радио. Он заехал в частный сектор и остановил машину, агрессивно вел себя по поводу национальной неприязни. Водитель был не русский, видимо, его оскорбила просьба», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте».
Корреспондент агентства попытался связаться со службой такси через службу поддержки. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU рассказывало, что силовики устроили проверку из-за таксиста, который в Сургуте выкинул из автомобиля женщину. Водитель привез пассажирок не по адресу и разозлился на сделанное по этому поводу замечание.
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