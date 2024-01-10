10 января 2024

Бастрыкин заинтересовался таксистом из ХМАО, выгнавшим пассажирку из-за музыки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Такси. Тюмень, такси
Водитель такси выгнал пассажирку из машины ночью в мороз Фото:

Жительница ХМАО 2 января 2024 года оказалась на улице в мороз в частном секторе из-за того, что попросила водителя такси выключить национальную музыку. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назначил проверку по данному инциденту.

«Ночью 2 января 2024 года водитель такси из Средней Азии из-за просьбы пассажирки выключить игравшую музыку повел себя агрессивно, привез ее в частный сектор, высадил на улице и уехал. В следственном управлении СК России по ХМАО-Югре по данному факту организована процессуальная проверка», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Женщине пришлось ночью добираться домой пешком в мороз. Бастрыкин ожидает доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Информация о происшествии появилась в пабликах Ханты-Мансийска 9 января. Дочь пострадавшей поделилась в соцсети, что ее мама попросила водителя выключить музыку и включить радио.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница ХМАО 2 января 2024 года оказалась на улице в мороз в частном секторе из-за того, что попросила водителя такси выключить национальную музыку. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назначил проверку по данному инциденту. «Ночью 2 января 2024 года водитель такси из Средней Азии из-за просьбы пассажирки выключить игравшую музыку повел себя агрессивно, привез ее в частный сектор, высадил на улице и уехал. В следственном управлении СК России по ХМАО-Югре по данному факту организована процессуальная проверка», — сообщается в telegram-канале ведомства. Женщине пришлось ночью добираться домой пешком в мороз. Бастрыкин ожидает доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Информация о происшествии появилась в пабликах Ханты-Мансийска 9 января. Дочь пострадавшей поделилась в соцсети, что ее мама попросила водителя выключить музыку и включить радио.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...