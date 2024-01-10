Бастрыкин заинтересовался таксистом из ХМАО, выгнавшим пассажирку из-за музыки

11 января 2024 в 02:22 Размер текста - 17 +

Водитель такси выгнал пассажирку из машины ночью в мороз Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница ХМАО 2 января 2024 года оказалась на улице в мороз в частном секторе из-за того, что попросила водителя такси выключить национальную музыку. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назначил проверку по данному инциденту. «Ночью 2 января 2024 года водитель такси из Средней Азии из-за просьбы пассажирки выключить игравшую музыку повел себя агрессивно, привез ее в частный сектор, высадил на улице и уехал. В следственном управлении СК России по ХМАО-Югре по данному факту организована процессуальная проверка», — сообщается в telegram-канале ведомства. Женщине пришлось ночью добираться домой пешком в мороз. Бастрыкин ожидает доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Информация о происшествии появилась в пабликах Ханты-Мансийска 9 января. Дочь пострадавшей поделилась в соцсети, что ее мама попросила водителя выключить музыку и включить радио.

Жительница ХМАО 2 января 2024 года оказалась на улице в мороз в частном секторе из-за того, что попросила водителя такси выключить национальную музыку. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назначил проверку по данному инциденту. «Ночью 2 января 2024 года водитель такси из Средней Азии из-за просьбы пассажирки выключить игравшую музыку повел себя агрессивно, привез ее в частный сектор, высадил на улице и уехал. В следственном управлении СК России по ХМАО-Югре по данному факту организована процессуальная проверка», — сообщается в telegram-канале ведомства. Женщине пришлось ночью добираться домой пешком в мороз. Бастрыкин ожидает доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Информация о происшествии появилась в пабликах Ханты-Мансийска 9 января. Дочь пострадавшей поделилась в соцсети, что ее мама попросила водителя выключить музыку и включить радио.