Курганские власти установили новый светофорный объект на улице К. Мяготина. Информация появилась в паблике «УДХиБ г. Кургана» соцсети «ВКонтакте».
«На пересечении ул. К.Мяготина — ул. Сухэ-Батора введен в эксплуатацию новый светофорный объект», — сообщили в управлении дорхозяйства. Светофор будет разделять потоки машин и людей.
Объект поставили в целях безопасности дорожного движения. Теперь в этом месте появилось два пешеходных перехода через оживленную автодорогу по ул. К. Мяготина.
Ранее URA.RU сообщало, что курганцы попросили устроить пешеходный переход на улице Мяготина. Горожане жаловались на сайте «Обратись», что им далеко переходить дорогу к остановке общественного транспорта.
В Кургане поставили светофор на улице Мяготина
фото: VK УДХиБ г. Кургана https://vk.com/feed?z=photo-221859516_457239105%2Fwall-221859516_73
На улице Мяготина появилось два новых перехода для курганских пешеходов
фото: VK УДХиБ г. Кургана https://vk.com/feed?z=photo-221859516_457239105%2Fwall-221859516_73
Курганские власти установили новый светофорный объект на улице К. Мяготина. Информация появилась в паблике «УДХиБ г. Кургана» соцсети «ВКонтакте». «На пересечении ул. К.Мяготина — ул. Сухэ-Батора введен в эксплуатацию новый светофорный объект», — сообщили в управлении дорхозяйства. Светофор будет разделять потоки машин и людей. Объект поставили в целях безопасности дорожного движения. Теперь в этом месте появилось два пешеходных перехода через оживленную автодорогу по ул. К. Мяготина. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы попросили устроить пешеходный переход на улице Мяготина. Горожане жаловались на сайте «Обратись», что им далеко переходить дорогу к остановке общественного транспорта.