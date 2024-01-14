14 января 2024
13 января 2024

В Кургане на улице Мяготина заработал новый светофор. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Разное. Курган, светофор, пешеходный переход
В Кургане поставили новый светофор Фото:

Курганские власти установили новый светофорный объект на улице К. Мяготина. Информация появилась в паблике «УДХиБ г. Кургана» соцсети «ВКонтакте».

«На пересечении ул. К.Мяготина — ул. Сухэ-Батора введен в эксплуатацию новый светофорный объект», — сообщили в управлении дорхозяйства. Светофор будет разделять потоки машин и людей.

Объект поставили в целях безопасности дорожного движения. Теперь в этом месте появилось два пешеходных перехода через оживленную автодорогу по ул. К. Мяготина.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы попросили устроить пешеходный переход на улице Мяготина. Горожане жаловались на сайте «Обратись», что им далеко переходить дорогу к остановке общественного транспорта.

В Кургане поставили светофор на улице Мяготина
В Кургане поставили светофор на улице Мяготина
На улице Мяготина появилось два новых перехода для курганских пешеходов
На улице Мяготина появилось два новых перехода для курганских пешеходов

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Курганские власти установили новый светофорный объект на улице К. Мяготина. Информация появилась в паблике «УДХиБ г. Кургана» соцсети «ВКонтакте». «На пересечении ул. К.Мяготина — ул. Сухэ-Батора введен в эксплуатацию новый светофорный объект», — сообщили в управлении дорхозяйства. Светофор будет разделять потоки машин и людей. Объект поставили в целях безопасности дорожного движения. Теперь в этом месте появилось два пешеходных перехода через оживленную автодорогу по ул. К. Мяготина. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы попросили устроить пешеходный переход на улице Мяготина. Горожане жаловались на сайте «Обратись», что им далеко переходить дорогу к остановке общественного транспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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