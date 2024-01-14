В Кургане на улице Мяготина заработал новый светофор. Фото

15 января 2024 в 10:31 Размер текста - 17 +

В Кургане поставили новый светофор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские власти установили новый светофорный объект на улице К. Мяготина. Информация появилась в паблике «УДХиБ г. Кургана» соцсети «ВКонтакте». «На пересечении ул. К.Мяготина — ул. Сухэ-Батора введен в эксплуатацию новый светофорный объект», — сообщили в управлении дорхозяйства. Светофор будет разделять потоки машин и людей. Объект поставили в целях безопасности дорожного движения. Теперь в этом месте появилось два пешеходных перехода через оживленную автодорогу по ул. К. Мяготина. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы попросили устроить пешеходный переход на улице Мяготина. Горожане жаловались на сайте «Обратись», что им далеко переходить дорогу к остановке общественного транспорта. В Кургане поставили светофор на улице Мяготина фото: VK УДХиБ г. Кургана https://vk.com/feed?z=photo-221859516_457239105%2Fwall-221859516_73 На улице Мяготина появилось два новых перехода для курганских пешеходов фото: VK УДХиБ г. Кургана https://vk.com/feed?z=photo-221859516_457239105%2Fwall-221859516_73

Курганские власти установили новый светофорный объект на улице К. Мяготина. Информация появилась в паблике «УДХиБ г. Кургана» соцсети «ВКонтакте». «На пересечении ул. К.Мяготина — ул. Сухэ-Батора введен в эксплуатацию новый светофорный объект», — сообщили в управлении дорхозяйства. Светофор будет разделять потоки машин и людей. Объект поставили в целях безопасности дорожного движения. Теперь в этом месте появилось два пешеходных перехода через оживленную автодорогу по ул. К. Мяготина. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы попросили устроить пешеходный переход на улице Мяготина. Горожане жаловались на сайте «Обратись», что им далеко переходить дорогу к остановке общественного транспорта.