Дорожники ЯНАО назвали актуальную информацию о работе зимников

Три крупных зимника открыты в ЯНАО
В ЯНАО из-за погодных условий, по-прежнему, закрыт зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Об этом сообщили в telegram-канале окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.
Актуальная информация по остальным зимникам:
- Зимник Коротчаево — Красноселькуп открыт для всех видов ТС массой до 30 тонн;
- Зимник Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги открыт для авто массой до 15 тонн;
- Переправа Салехард — Лабытнанги открыта для всех видов авто массой до 15 тонн.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО было ограничено движение на нескольких зимних дорогах. Это произошло из-за снежной бури и шквалистого ветра, накрывшего округ.
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