14 января 2024
13 января 2024
12 января 2024

Дорожники ЯНАО назвали актуальную информацию о работе зимников

В ЯНАО закрыт зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , зима, трасса, зимник
Три крупных зимника открыты в ЯНАО Фото:

В ЯНАО из-за погодных условий, по-прежнему, закрыт зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Об этом сообщили в telegram-канале окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Актуальная информация по остальным зимникам:

  • Зимник Коротчаево — Красноселькуп открыт для всех видов ТС массой до 30 тонн;
  • Зимник Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги открыт для авто массой до 15 тонн;
  • Переправа Салехард — Лабытнанги открыта для всех видов авто массой до 15 тонн.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО было ограничено движение на нескольких зимних дорогах. Это произошло из-за снежной бури и шквалистого ветра, накрывшего округ.

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В ЯНАО из-за погодных условий, по-прежнему, закрыт зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Об этом сообщили в telegram-канале окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. Актуальная информация по остальным зимникам: Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО было ограничено движение на нескольких зимних дорогах. Это произошло из-за снежной бури и шквалистого ветра, накрывшего округ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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