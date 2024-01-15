Рэпер Vacio нашел виновную в скандале вокруг «голой вечеринки» Ивлеевой

15 января 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Рэпер Vacío обвинил Ольгу Орлову (на фото) в скандале с «голой вечеринкой», пишет Mash Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Рэп-исполнитель Vacío обвинил экс-участницу группы «Блестящие» Ольгу Орлову в скандале, связанном с «голой вечеринкой» блогера Анастасии Ивлеевой. В данный момент рэпер практически закончил отбывать второй административный арест. «Vacío обвинил в скандале вокруг „голой вечеринки“ Ольгу Орлову», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что виновница предположительно скрывала свое лицо под никабом, в то время как она якобы вела поиски «шокирующего» контента в клубе «Мутабор». Vacío утверждает, что это Орлова сняла и опубликовала видео, на котором он был запечатлен со снятым носком. Сам Vacío находился в кадре и утверждает, что не мог снимать видео или размещать его в сети. Адвокат Vacío добавил, что рэпер не имел доступа к видео и не мог его распространять. Проверка телефона исполнителя не выявила компрометирующего контента. Теперь адвокат рэпера просит провести экспертизу, чтобы доказать его невиновность, и выяснить, кто именно стоит за спорным видео, передали в telegram-канале.

Рэп-исполнитель Vacío обвинил экс-участницу группы «Блестящие» Ольгу Орлову в скандале, связанном с «голой вечеринкой» блогера Анастасии Ивлеевой. В данный момент рэпер практически закончил отбывать второй административный арест. «Vacío обвинил в скандале вокруг „голой вечеринки“ Ольгу Орлову», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что виновница предположительно скрывала свое лицо под никабом, в то время как она якобы вела поиски «шокирующего» контента в клубе «Мутабор». Vacío утверждает, что это Орлова сняла и опубликовала видео, на котором он был запечатлен со снятым носком. Сам Vacío находился в кадре и утверждает, что не мог снимать видео или размещать его в сети. Адвокат Vacío добавил, что рэпер не имел доступа к видео и не мог его распространять. Проверка телефона исполнителя не выявила компрометирующего контента. Теперь адвокат рэпера просит провести экспертизу, чтобы доказать его невиновность, и выяснить, кто именно стоит за спорным видео, передали в telegram-канале.