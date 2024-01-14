Шадринского призрака засняли на видео Фото: Илья Московец © URA.RU

В Шадринске Курганской области удалось заснять на видео призрака в Ночвинской больнице, в которой раньше находились неизлечимо больные, а позже родильный дом. Об этом сообщает telegram-канал «Курганистан».

«А вот видео с шадринским приведением. На нем видно, как какая-то белая дымка появляется и исчезает у стойки с животными», — указано в посте канала.

Отмечается, что в Ночвинской больнице проходит проект «Музей. Ночная смена». В рамках данного события жителей приглашают пройтись по палатам медучреждения. Ранее мэрия Шадринска сообщила, что мероприятие должно было пройти в ночное время суток.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием к профессиональному монтажеру видео из Кургана (он попросил не указывать его имени). С его слов, могли совместить два видео с этой камеры. На первом — пустое помещение, на втором — «призрак» в виде человека в простыне, с добавленным на монтаже эффектом прозрачности на 85-95%.

История здания больницы имени Ночвина насчитывает около 110 лет. Само здание побывало в роли лазарета в годы Первой Мировой войны, детской больницы, затем гинекологии, терапевтического и хирургического отделений. В 1947 году в здании располагался роддом, который закрылся в 2006 года.

Ранее URA.RU писало, что по зданию бывшего курганского хосписа и роддома бродит призрак. На снятом видео заметили движение полупрозрачной субстанции.