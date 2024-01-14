14 января 2024

Камера видеонаблюдения сняла курганского призрака на территории бывшей больницы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур, посвященный заселению в университетский кампус. Екатеринбург, камера видеонаблюдения, слежение
Шадринского призрака засняли на видео Фото:

В Шадринске Курганской области удалось заснять на видео призрака в Ночвинской больнице, в которой раньше находились неизлечимо больные, а позже родильный дом. Об этом сообщает telegram-канал «Курганистан».

«А вот видео с шадринским приведением. На нем видно, как какая-то белая дымка появляется и исчезает у стойки с животными», — указано в посте канала.

Отмечается, что в Ночвинской больнице проходит проект «Музей. Ночная смена». В рамках данного события жителей приглашают пройтись по палатам медучреждения. Ранее мэрия Шадринска сообщила, что мероприятие должно было пройти в ночное время суток.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием к профессиональному монтажеру видео из Кургана (он попросил не указывать его имени). С его слов, могли совместить два видео с этой камеры. На первом — пустое помещение, на втором — «призрак» в виде человека в простыне, с добавленным на монтаже эффектом прозрачности на 85-95%.

История здания больницы имени Ночвина насчитывает около 110 лет. Само здание побывало в роли лазарета в годы Первой Мировой войны, детской больницы, затем гинекологии, терапевтического и хирургического отделений. В 1947 году в здании располагался роддом, который закрылся в 2006 года.

Ранее URA.RU писало, что по зданию бывшего курганского хосписа и роддома бродит призрак. На снятом видео заметили движение полупрозрачной субстанции.

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В Шадринске Курганской области удалось заснять на видео призрака в Ночвинской больнице, в которой раньше находились неизлечимо больные, а позже родильный дом. Об этом сообщает telegram-канал «Курганистан». «А вот видео с шадринским приведением. На нем видно, как какая-то белая дымка появляется и исчезает у стойки с животными», — указано в посте канала. Отмечается, что в Ночвинской больнице проходит проект «Музей. Ночная смена». В рамках данного события жителей приглашают пройтись по палатам медучреждения. Ранее мэрия Шадринска сообщила, что мероприятие должно было пройти в ночное время суток. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием к профессиональному монтажеру видео из Кургана (он попросил не указывать его имени). С его слов, могли совместить два видео с этой камеры. На первом — пустое помещение, на втором — «призрак» в виде человека в простыне, с добавленным на монтаже эффектом прозрачности на 85-95%. История здания больницы имени Ночвина насчитывает около 110 лет. Само здание побывало в роли лазарета в годы Первой Мировой войны, детской больницы, затем гинекологии, терапевтического и хирургического отделений. В 1947 году в здании располагался роддом, который закрылся в 2006 года. Ранее URA.RU писало, что по зданию бывшего курганского хосписа и роддома бродит призрак. На снятом видео заметили движение полупрозрачной субстанции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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