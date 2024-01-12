По зданию бывшего курганского хосписа и роддома бродит призрак

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Организаторы мероприятия обещают показать жителям видеозапись передвижения «призрака» по бывшему зданию больницы Фото:

Жителям Шадринска (Курганская область) покажут мистические кадры «передвижения призрака» по зданию Ночвинской больницы, в которой раньше находились неизлечимо больные, а позже родильный дом. Об этом URA.RU рассказали в краеведческом музей имени В.П. Бирюкова, который находится в этом здании. Также информация о мероприятии расположена в telegram-канале «Шадринск. Официально».

«В учреждении продолжается проект „Музей. Ночная смена“. Музей приглашает прогуляться по бывшим больничным палатам памятника архитектуры „Ночвинской больницы“. <…> На камерах видеонаблюдения было зафиксировано движение неопознанного облака в помещении. Тут раньше действительно ходила легенда о привидении», — рассказали в музее. Организаторы обещают гостям показать видеоматериалы, на которых, как утверждается, зафиксировано движение полупрозрачной субстанции по коридорам больницы.

В посте пресс-службы мэрии Шадринска отмечается, что мероприятие пройдет в ночное время суток. История здания больницы имени Ночвина насчитывает 110 лет. Построенное как хоспис, оно побывало в роли лазарета в годы Первой Мировой войны, детской больницы, затем гинекологии, терапевтического и хирургического отделений. В 1947 году в здании расположился роддом, который просуществовал до 2006 года.

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Жителям Шадринска (Курганская область) покажут мистические кадры «передвижения призрака» по зданию Ночвинской больницы, в которой раньше находились неизлечимо больные, а позже родильный дом. Об этом URA.RU рассказали в краеведческом музей имени В.П. Бирюкова, который находится в этом здании. Также информация о мероприятии расположена в telegram-канале «Шадринск. Официально». «В учреждении продолжается проект „Музей. Ночная смена“. Музей приглашает прогуляться по бывшим больничным палатам памятника архитектуры „Ночвинской больницы“. <…> На камерах видеонаблюдения было зафиксировано движение неопознанного облака в помещении. Тут раньше действительно ходила легенда о привидении», — рассказали в музее. Организаторы обещают гостям показать видеоматериалы, на которых, как утверждается, зафиксировано движение полупрозрачной субстанции по коридорам больницы. В посте пресс-службы мэрии Шадринска отмечается, что мероприятие пройдет в ночное время суток. История здания больницы имени Ночвина насчитывает 110 лет. Построенное как хоспис, оно побывало в роли лазарета в годы Первой Мировой войны, детской больницы, затем гинекологии, терапевтического и хирургического отделений. В 1947 году в здании расположился роддом, который просуществовал до 2006 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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