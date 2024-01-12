По зданию бывшего курганского хосписа и роддома бродит призрак

Организаторы мероприятия обещают показать жителям видеозапись передвижения «призрака» по бывшему зданию больницы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жителям Шадринска (Курганская область) покажут мистические кадры «передвижения призрака» по зданию Ночвинской больницы, в которой раньше находились неизлечимо больные, а позже родильный дом. Об этом URA.RU рассказали в краеведческом музей имени В.П. Бирюкова, который находится в этом здании. Также информация о мероприятии расположена в telegram-канале «Шадринск. Официально».

«В учреждении продолжается проект „Музей. Ночная смена“. Музей приглашает прогуляться по бывшим больничным палатам памятника архитектуры „Ночвинской больницы“. <…> На камерах видеонаблюдения было зафиксировано движение неопознанного облака в помещении. Тут раньше действительно ходила легенда о привидении», — рассказали в музее. Организаторы обещают гостям показать видеоматериалы, на которых, как утверждается, зафиксировано движение полупрозрачной субстанции по коридорам больницы.

В посте пресс-службы мэрии Шадринска отмечается, что мероприятие пройдет в ночное время суток. История здания больницы имени Ночвина насчитывает 110 лет. Построенное как хоспис, оно побывало в роли лазарета в годы Первой Мировой войны, детской больницы, затем гинекологии, терапевтического и хирургического отделений. В 1947 году в здании расположился роддом, который просуществовал до 2006 года.