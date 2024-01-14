Советник бывшего мэра Кургана Ельчанинова хочет стать главой города

Претендентом на пост мэра Кургана может стать Алексей Асташин — бывший советник первого главы города Анатолия Ельчанинова Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана

В Кургане обсуждают, что претендентом на пост главы города может стать бывший советник первого мэра Анатолия Ельчанинова — Алексей Асташин, который ранее боролся за пост сити-мендежера. Об этом URA.RU сообщил депутат курганской городской думы Иван Камшилов.

«В выборах мэра хочет участвовать Алексей Асташин. Он был раньше помощником Анатолия Ельчанинова — первого мэра Кургана», — сообщил Камшилов. Рассмотрение вопроса об объявлении конкурса по отбору кандидатов на должность мэра пройдет в среду 17 января.

Корреспондент URA.RU написал Асташину в личные сообщения в соцсети «ВКонтакте», чтобы уточнить информацию по теме. На момент публикации новости ответ на сообщение не был получен.

Ранее URA.RU писало, что экс-мэр Кургана Елена Ситникова ушла в отставку по собственному желанию. Депутаты курганской городской думы соберутся 17 января на внеочередном заседании для рассмотрения вопроса о проведении конкурса по отбору кандидатов на должность главы города. Избрание нового мэра проводится по решению курганской гордумы не позднее чем через шесть месяцев со дня досрочного прекращения полномочий главы города.