14 января 2024
13 января 2024
12 января 2024

В ЯНАО школьникам отменили уроки из-за погоды

В Новом Уренгое и Ноябрьске ученикам отменили учебу из-за морозов
© Служба новостей «URA.RU»
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Пурга. Челябинск, снегопад, зима, буран, метель, вьюга, пурга
Температура в Новом Уренгое и Ноябрьске опустилась до -35 градусов Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) и Ноябрьске (ЯНАО) ученикам рекомендовали не выходить на улицу из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в социальных сетях городских администраций.

«Неблагоприятные погодные условия для учащихся с первого по седьмой класс. Информация [актуальна] для второй смены обучающихся», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Нового Уренгоя.

Единая дежурно-диспетчерская служба Ноябрьска также не рекомендовала детям выходить на улицу. «В связи с температурным режимом нахождение детей с первого по седьмой класс на улице не рекомендуется и небезопасно», — сообщили в telegram-канале «Ноябрьск. Официально».

Аномальные холода пришли в Ямало-Ненецкий автономный округ 13 января. В ночь на 15 января температура опустилась до минус 40 градусов.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) и Ноябрьске (ЯНАО) ученикам рекомендовали не выходить на улицу из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в социальных сетях городских администраций. «Неблагоприятные погодные условия для учащихся с первого по седьмой класс. Информация [актуальна] для второй смены обучающихся», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Нового Уренгоя. Единая дежурно-диспетчерская служба Ноябрьска также не рекомендовала детям выходить на улицу. «В связи с температурным режимом нахождение детей с первого по седьмой класс на улице не рекомендуется и небезопасно», — сообщили в telegram-канале «Ноябрьск. Официально». Аномальные холода пришли в Ямало-Ненецкий автономный округ 13 января. В ночь на 15 января температура опустилась до минус 40 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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