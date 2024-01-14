Природа Погода В ЯНАО школьникам отменили уроки из-за погоды В Новом Уренгое и Ноябрьске ученикам отменили учебу из-за морозов 15 января 2024 в 12:41 Размер текста - 17 + Температура в Новом Уренгое и Ноябрьске опустилась до -35 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) и Ноябрьске (ЯНАО) ученикам рекомендовали не выходить на улицу из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в социальных сетях городских администраций. «Неблагоприятные погодные условия для учащихся с первого по седьмой класс. Информация [актуальна] для второй смены обучающихся», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Нового Уренгоя. Единая дежурно-диспетчерская служба Ноябрьска также не рекомендовала детям выходить на улицу. «В связи с температурным режимом нахождение детей с первого по седьмой класс на улице не рекомендуется и небезопасно», — сообщили в telegram-канале «Ноябрьск. Официально». Аномальные холода пришли в Ямало-Ненецкий автономный округ 13 января. В ночь на 15 января температура опустилась до минус 40 градусов. В Новом Уренгое (ЯНАО) и Ноябрьске (ЯНАО) ученикам рекомендовали не выходить на улицу из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в социальных сетях городских администраций. «Неблагоприятные погодные условия для учащихся с первого по седьмой класс. Информация [актуальна] для второй смены обучающихся», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Нового Уренгоя. Единая дежурно-диспетчерская служба Ноябрьска также не рекомендовала детям выходить на улицу. «В связи с температурным режимом нахождение детей с первого по седьмой класс на улице не рекомендуется и небезопасно», — сообщили в telegram-канале «Ноябрьск. Официально». Аномальные холода пришли в Ямало-Ненецкий автономный округ 13 января. В ночь на 15 января температура опустилась до минус 40 градусов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям