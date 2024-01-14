В ЯНАО школьникам отменили уроки из-за погоды

В Новом Уренгое (ЯНАО) и Ноябрьске (ЯНАО) ученикам рекомендовали не выходить на улицу из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в социальных сетях городских администраций.
«Неблагоприятные погодные условия для учащихся с первого по седьмой класс. Информация [актуальна] для второй смены обучающихся», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Нового Уренгоя.
Единая дежурно-диспетчерская служба Ноябрьска также не рекомендовала детям выходить на улицу. «В связи с температурным режимом нахождение детей с первого по седьмой класс на улице не рекомендуется и небезопасно», — сообщили в telegram-канале «Ноябрьск. Официально».
Аномальные холода пришли в Ямало-Ненецкий автономный округ 13 января. В ночь на 15 января температура опустилась до минус 40 градусов.
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