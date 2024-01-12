Синоптики предупредили жителей ЯНАО о морозах до -45 градусов

13 января 2024 в 20:29 Размер текста - 17 +

В округе ночные температуры опустятся ниже 45 градусов мороза Фото: Илья Московец © URA.RU На территории Ямало-Ненецкого автономного округа в ближайшие дни ожидается понижение температуры воздуха до -45 градусов. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе. «В ЯНАО ночью 14 января ожидается температура воздуха от -40 до -45 градусов, местами -30,-35 градусов. Днем синоптики прогнозируют от -32 до -37 градусов, местами -23,-28, по крайнему югу до -16», — сообщается на сайте управления. В ночь на понедельник 15 января столбики термометра опустятся до -40 градусов, местами до -30, а по западу до -45 градусов. Днем потеплеет не значительно до -34,-39 градусов, местами от 24 до 29 градусов ниже нуля. Жителей региона в ближайшие два дня ждут небольшие осадки в виде снега, в отдельных районах изморозь, туман и метель. Северо-восточный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью от 3 до 13 метров в секунду. Аномальные морозы на Ямал начали наступать 13 января. Ночные температуры опустились до -41 градуса, а в отдельных районах прогнозировалась метель и небольшой снег.

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа в ближайшие дни ожидается понижение температуры воздуха до -45 градусов. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе. «В ЯНАО ночью 14 января ожидается температура воздуха от -40 до -45 градусов, местами -30,-35 градусов. Днем синоптики прогнозируют от -32 до -37 градусов, местами -23,-28, по крайнему югу до -16», — сообщается на сайте управления. В ночь на понедельник 15 января столбики термометра опустятся до -40 градусов, местами до -30, а по западу до -45 градусов. Днем потеплеет не значительно до -34,-39 градусов, местами от 24 до 29 градусов ниже нуля. Жителей региона в ближайшие два дня ждут небольшие осадки в виде снега, в отдельных районах изморозь, туман и метель. Северо-восточный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью от 3 до 13 метров в секунду. Аномальные морозы на Ямал начали наступать 13 января. Ночные температуры опустились до -41 градуса, а в отдельных районах прогнозировалась метель и небольшой снег.