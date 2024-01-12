12 января 2024

Синоптики предупредили жителей ЯНАО о морозах до -45 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург, исторический сквер, зима, прохожие, мост влюбленных, город, прогноз погоды, мороз, туман, холод
В округе ночные температуры опустятся ниже 45 градусов мороза Фото:

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа в ближайшие дни ожидается понижение температуры воздуха до -45 градусов. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе.

«В ЯНАО ночью 14 января ожидается температура воздуха от -40 до -45 градусов, местами -30,-35 градусов. Днем синоптики прогнозируют от -32 до -37 градусов, местами -23,-28, по крайнему югу до -16», — сообщается на сайте управления.

В ночь на понедельник 15 января столбики термометра опустятся до -40 градусов, местами до -30, а по западу до -45 градусов. Днем потеплеет не значительно до -34,-39 градусов, местами от 24 до 29 градусов ниже нуля. Жителей региона в ближайшие два дня ждут небольшие осадки в виде снега, в отдельных районах изморозь, туман и метель. Северо-восточный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью от 3 до 13 метров в секунду.

Аномальные морозы на Ямал начали наступать 13 января. Ночные температуры опустились до -41 градуса, а в отдельных районах прогнозировалась метель и небольшой снег.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На территории Ямало-Ненецкого автономного округа в ближайшие дни ожидается понижение температуры воздуха до -45 градусов. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе. «В ЯНАО ночью 14 января ожидается температура воздуха от -40 до -45 градусов, местами -30,-35 градусов. Днем синоптики прогнозируют от -32 до -37 градусов, местами -23,-28, по крайнему югу до -16», — сообщается на сайте управления. В ночь на понедельник 15 января столбики термометра опустятся до -40 градусов, местами до -30, а по западу до -45 градусов. Днем потеплеет не значительно до -34,-39 градусов, местами от 24 до 29 градусов ниже нуля. Жителей региона в ближайшие два дня ждут небольшие осадки в виде снега, в отдельных районах изморозь, туман и метель. Северо-восточный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью от 3 до 13 метров в секунду. Аномальные морозы на Ямал начали наступать 13 января. Ночные температуры опустились до -41 градуса, а в отдельных районах прогнозировалась метель и небольшой снег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...