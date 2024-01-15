В Таиланде отменили концерты Галкина*

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, галкин максим
В Таиланде отменили два концерта Максима Галкина* Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

В курортных городах Паттайя и Пхукет в Таиланде были отменены концерты артиста Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом). Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Концерт Галкина в Паттайе планировался в гостинице Royal Cliff, ее руководство впоследствии отказалось от его проведения», — передает слова источника ТАСС. Там добавили, что аналогичная ситуация произошла и с другим выступлением Галкина, намеченным в гостинице Royal Phuket City Hotel в Пхукете — оно также было отменено.

В Таиланде местные власти реагируют весьма строго на политические высказывания артистов со сцены, поэтому принимаются такие решения. Билеты на концерты Галкина в Таиланде были стоимостью от 8,5 до 16 тысяч рублей, однако организаторы сняли их с продажи в связи с отменой выступлений, заключил источник.

11 декабря также стало известно, что Максима Галкина окончательно убрали с Первого канала, а на его место в качестве ведущего шоу «Лучше всех» назначили телеведущую Жанну Бадоеву. Сам юморист предпринимал активные попытки избавиться от метки иностранного агента, передают «Дни.ру».

*Максим Галкин признан иноагентом в РФ.

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В курортных городах Паттайя и Пхукет в Таиланде были отменены концерты артиста Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом). Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Концерт Галкина в Паттайе планировался в гостинице Royal Cliff, ее руководство впоследствии отказалось от его проведения», — передает слова источника ТАСС. Там добавили, что аналогичная ситуация произошла и с другим выступлением Галкина, намеченным в гостинице Royal Phuket City Hotel в Пхукете — оно также было отменено. В Таиланде местные власти реагируют весьма строго на политические высказывания артистов со сцены, поэтому принимаются такие решения. Билеты на концерты Галкина в Таиланде были стоимостью от 8,5 до 16 тысяч рублей, однако организаторы сняли их с продажи в связи с отменой выступлений, заключил источник. 11 декабря также стало известно, что Максима Галкина окончательно убрали с Первого канала, а на его место в качестве ведущего шоу «Лучше всех» назначили телеведущую Жанну Бадоеву. Сам юморист предпринимал активные попытки избавиться от метки иностранного агента, передают «Дни.ру». *Максим Галкин признан иноагентом в РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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