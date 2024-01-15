В Таиланде отменили концерты Галкина*

В курортных городах Паттайя и Пхукет в Таиланде были отменены концерты артиста Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом). Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Концерт Галкина в Паттайе планировался в гостинице Royal Cliff, ее руководство впоследствии отказалось от его проведения», — передает слова источника ТАСС. Там добавили, что аналогичная ситуация произошла и с другим выступлением Галкина, намеченным в гостинице Royal Phuket City Hotel в Пхукете — оно также было отменено.
В Таиланде местные власти реагируют весьма строго на политические высказывания артистов со сцены, поэтому принимаются такие решения. Билеты на концерты Галкина в Таиланде были стоимостью от 8,5 до 16 тысяч рублей, однако организаторы сняли их с продажи в связи с отменой выступлений, заключил источник.
11 декабря также стало известно, что Максима Галкина окончательно убрали с Первого канала, а на его место в качестве ведущего шоу «Лучше всех» назначили телеведущую Жанну Бадоеву. Сам юморист предпринимал активные попытки избавиться от метки иностранного агента, передают «
*Максим Галкин признан иноагентом в РФ.
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