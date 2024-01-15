Компания Валихана Тургумбаева потребовала от жителей ветхих домов заплатить за год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Управляющая компания (УК) экс-депутата заксобрания Челябинской области Валихана Тургумбаева выставила за год счета жителям ветхих домов Златоуста за отсутствие работ. Как пожаловались жители дома поселка Энергетиков, с людей потребовали заплатить сразу за год.

«Собственники квартир своими силами и средствами устраняли аварийные ситуации. С 1 января 2019 года ежемесячных начислений не производилось. В январе собственники в нашем доме получили квитанции. Плата начислялась с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года», — пожаловались жители в письме (имеется в распоряжении URA.RU).

В пресс-службе мэрии Златоуста URA.RU заметили, что обязанность определить способ управления лежит на собственниках многоквартирных домов. Не играет роли, являются ли помещения аварийными или нет. На те многоквартирные дома, где жители самостоятельно не выбрали способ управления, назначается временная УК.

«Управляющая компания Валихана Тургумбаева была назначена для управления такими МКД в период с 30 ноября 2022 по 30 ноября 2023 года. По закону, УК обязана выставить платежи населению, а жители должны оплатить услуги по содержанию общего имущества дома», — отметили URA.RU в муниципалитете.

В документах жители нашли ошибки. Так, в доме № 5 газоснабжения нет, хотя в документах мэрии оно указано. Количество квартир составляет 16, но в бумагах стоит восемь. О том, что УК обслуживает дома, люди не знали, работы, по их словам, не проводились. Как URA.RU заявила жительница Мария Михаленя, на заявку устранить течь крыши в УК никак не отреагировали. Весь ремонт ограничился установкой листа поликарбоната на окнах.

Администраторы городского паблика «ЧП ДТП Златоуст» посетили адрес. Общественники увидели, что в доме есть опасность возгорания. Чтобы вода не проникала на щитки электроэнергии, их заделали монтажной пеной. Однако осенью, отметили блогеры, в здании все равно пахло горелой электропроводкой.

При некорректности начислений, связанных с расхождением по площади, услугам, которые физически отсутствуют, власти призвали обратиться за перерасчетом в офис УК по указанным в квитанциях контактам. При подготовке материла URA.RU не смогло получить в компании комментарий. На телефонный звонок и отправленное сообщение Тургумбаев не отреагировал.

Из-за обязанности управлять ветхими домами компания экс-депутата судилась с городской мэрией, однако суд проиграла. Обязанность по управлению фирме вменили на основании ее согласия, заявленного в момент, когда компания выступила в роли УК в доме, построенном связанным с ней застройщиком по госпрограмме переселения жителей из ветхоаварийного жилья.

В доме поселка Энергетиков 16 квартира, но по документам восемь Фото: паблик «ЧП ДТП Златоуст»

Чтобы проводку не затопило, отверстие заполнили монтажной пеной Фото: паблик «ЧП ДТП Златоуст»

Работа управляющей компании ограничилась установкой листа поликарбоната на окнах подъезда Фото: паблик «ЧП ДТП Златоуст»