14 января 2024
13 января 2024

Жители ЯНАО обеспокоены незаконченным строительством домов в микрорайоне Обдорском

В Салехарде появился слух об остановке строительства в микрорайоне Обдорском
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новостройки.Тюмень, кран, многоэтажка, строительный кран, строительство, новостройки, стройка, кран башенный, новостройка
В Салехарде продолжается строительство новых домов Фото:

В Салехарде (ЯНАО) среди горожан появилась информация о том, что новые дома в микрорайоне Обдорском останутся недостроенными. Об этом сообщил житель города в социальной сети.

«Прошел слух, что строительство микрорайона Обдорского заморожено и все строители уволены», — написал аноним в сообществе «Подслушано в Салехарде». Горожанин попросил мэрию прокомментировать ситуацию.

Представители городской администрации опровергли данную информацию. «Строительство домов в микрорайоне Обдорском продолжается. Сдать первую очередь жилых домов планируем в первом квартале этого года», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщило о том, что жители микрорайона Обдорского в Салехарде (ЯНАО) смогут заселиться в новые дома в начале 2024 года. Об этом сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов во время прямой линии.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде (ЯНАО) среди горожан появилась информация о том, что новые дома в микрорайоне Обдорском останутся недостроенными. Об этом сообщил житель города в социальной сети. «Прошел слух, что строительство микрорайона Обдорского заморожено и все строители уволены», — написал аноним в сообществе «Подслушано в Салехарде». Горожанин попросил мэрию прокомментировать ситуацию. Представители городской администрации опровергли данную информацию. «Строительство домов в микрорайоне Обдорском продолжается. Сдать первую очередь жилых домов планируем в первом квартале этого года», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о том, что жители микрорайона Обдорского в Салехарде (ЯНАО) смогут заселиться в новые дома в начале 2024 года. Об этом сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов во время прямой линии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...