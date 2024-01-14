Жители ЯНАО обеспокоены незаконченным строительством домов в микрорайоне Обдорском

В Салехарде (ЯНАО) среди горожан появилась информация о том, что новые дома в микрорайоне Обдорском останутся недостроенными. Об этом сообщил житель города в социальной сети.
«Прошел слух, что строительство микрорайона Обдорского заморожено и все строители уволены», — написал аноним в сообществе «Подслушано в Салехарде». Горожанин попросил мэрию прокомментировать ситуацию.
Представители городской администрации опровергли данную информацию. «Строительство домов в микрорайоне Обдорском продолжается. Сдать первую очередь жилых домов планируем в первом квартале этого года», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщило о том, что жители микрорайона Обдорского в Салехарде (ЯНАО) смогут заселиться в новые дома в начале 2024 года. Об этом сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов во время прямой линии.
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