Жители ЯНАО обеспокоены незаконченным строительством домов в микрорайоне Обдорском

В Салехарде появился слух об остановке строительства в микрорайоне Обдорском

15 января 2024 в 14:57 Размер текста - 17 +

В Салехарде продолжается строительство новых домов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) среди горожан появилась информация о том, что новые дома в микрорайоне Обдорском останутся недостроенными. Об этом сообщил житель города в социальной сети. «Прошел слух, что строительство микрорайона Обдорского заморожено и все строители уволены», — написал аноним в сообществе «Подслушано в Салехарде». Горожанин попросил мэрию прокомментировать ситуацию. Представители городской администрации опровергли данную информацию. «Строительство домов в микрорайоне Обдорском продолжается. Сдать первую очередь жилых домов планируем в первом квартале этого года», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о том, что жители микрорайона Обдорского в Салехарде (ЯНАО) смогут заселиться в новые дома в начале 2024 года. Об этом сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов во время прямой линии.

В Салехарде (ЯНАО) среди горожан появилась информация о том, что новые дома в микрорайоне Обдорском останутся недостроенными. Об этом сообщил житель города в социальной сети. «Прошел слух, что строительство микрорайона Обдорского заморожено и все строители уволены», — написал аноним в сообществе «Подслушано в Салехарде». Горожанин попросил мэрию прокомментировать ситуацию. Представители городской администрации опровергли данную информацию. «Строительство домов в микрорайоне Обдорском продолжается. Сдать первую очередь жилых домов планируем в первом квартале этого года», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о том, что жители микрорайона Обдорского в Салехарде (ЯНАО) смогут заселиться в новые дома в начале 2024 года. Об этом сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов во время прямой линии.