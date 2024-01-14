14 января 2024

Пермский депутат, объявленный в розыск, уедет в Испанию

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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7 заседание Пермской городской думы VII созыва. Пермь, медведев сергей
Депутат пермской гордумы Сергей Медведев объявлен в международный розыск Фото:

Беглый депутат Пермской гордумы Сергей Медведев планирует отправиться в Испанию. С этим ему обещал помочь бывший ижевский депутат Сергей Антонов. Об этом URA.RU сообщил источник в политэлитах региона.

«С Медведевым связался бывший депутат Ижевска Антонов и предложил помочь с выездом за границу. Так пермский депутат оказался в Казахстане, а после планирует направиться в Испанию, где, по слухам, находится сам Антонов. Его организация „Комитет 2024“ считается близкой к штабам Алексея Навального*», — рассказал собеседник агентства.

За пределы РФ Медведев выехал 13 января, сразу после этого он был объявлен в международный розыск. Сбежать депутату гордумы пришлось после того, как на своей странице в соцсети «ВКонтакте» он опубликовал пост с критикой СВО. Ранее URA.RU сообщало, что Медведева исключили из фракции КПРФ.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Сейчас отбывает наказание в одной из российских колоний.

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Беглый депутат Пермской гордумы Сергей Медведев планирует отправиться в Испанию. С этим ему обещал помочь бывший ижевский депутат Сергей Антонов. Об этом URA.RU сообщил источник в политэлитах региона. «С Медведевым связался бывший депутат Ижевска Антонов и предложил помочь с выездом за границу. Так пермский депутат оказался в Казахстане, а после планирует направиться в Испанию, где, по слухам, находится сам Антонов. Его организация „Комитет 2024“ считается близкой к штабам Алексея Навального*», — рассказал собеседник агентства. За пределы РФ Медведев выехал 13 января, сразу после этого он был объявлен в международный розыск. Сбежать депутату гордумы пришлось после того, как на своей странице в соцсети «ВКонтакте» он опубликовал пост с критикой СВО. Ранее URA.RU сообщало, что Медведева исключили из фракции КПРФ. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Сейчас отбывает наказание в одной из российских колоний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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