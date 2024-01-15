Кравцов назвал сроки интеграции новых регионов в систему образования РФ

Новые регионы будут полностью интегрированы в российскую систему образования в течение двух лет. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Мы планируем в течение двух лет осуществить максимальную интеграцию в российскую систему образования. <…> Новые регионы включены в национальный проект „Образование“ и будут участвовать в федеральном проекте капитального ремонта школ», — заявил Сергей Кравцов, его слова приводит сайт
Кравцов отметил, что сейчас идет работа со старшеклассниками в новых регионах. По его словам, власти Украины «фактически исказили сознание детей». Также идет активная работа с учителями и педагогами. Образовательные учреждения, которые вынуждены работать дистанционно, используют российскую систему безопасности «Моя школа».
В новые регионы идут поставки автобусов. Школы находятся под охраной Росгвардии, а все учащиеся обеспечены горячим питанием. Кравцов отметил, что после присоединения новых областей было отремонтировано 683 школы.
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