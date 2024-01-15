Пермским школьникам разрешили пропустить уроки из-за угроз о нападении

15 января 2024 в 16:39 Размер текста - 17 +

Информация о нападении на школы появилась в telegram-каналах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми родителям разрешили оставить школьников дома из-за угроз о готовящемся нападении на школы. К детям, пропустившим занятия 15 января, обещают не применять никаких санкций. «Администрации школ отнесутся с пониманием, если родители решат оставить ребенка дома. Если после пропуска у ребенка возникли трудности с администрацией учебного заведения, можно обратиться в департамент образования Перми по телефону 212-70-50 или написать на электронную почту do@gorodperm.ru», — пишет 59.ru со ссылкой на департамент образования Перми. Жалоб от родителей о том, что у их детей из-за пропуска занятий возникли конфликты в школах, в департамент не поступало. Ранее стало известно, что 14 января в telegram-каналах появилась информация о готовящемся нападении на пермские школы и торговые центры. После этого в учебных заведениях и ТРЦ повысили меры безопасности. Глава Перми Эдуард Соснин сообщил, что все школы работают в штатном режиме.

В Перми родителям разрешили оставить школьников дома из-за угроз о готовящемся нападении на школы. К детям, пропустившим занятия 15 января, обещают не применять никаких санкций. «Администрации школ отнесутся с пониманием, если родители решат оставить ребенка дома. Если после пропуска у ребенка возникли трудности с администрацией учебного заведения, можно обратиться в департамент образования Перми по телефону 212-70-50 или написать на электронную почту do@gorodperm.ru», — пишет 59.ru со ссылкой на департамент образования Перми. Жалоб от родителей о том, что у их детей из-за пропуска занятий возникли конфликты в школах, в департамент не поступало. Ранее стало известно, что 14 января в telegram-каналах появилась информация о готовящемся нападении на пермские школы и торговые центры. После этого в учебных заведениях и ТРЦ повысили меры безопасности. Глава Перми Эдуард Соснин сообщил, что все школы работают в штатном режиме.