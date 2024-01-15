Производитель дорожных машин отремонтировал детсад на 11,5 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предприятие «Регион 45», выпускающее дорожную технику, потратило более 11 миллионов рублей на ремонт детского сада №129 «Антошка» в Кургане. Об этом сообщили в дошкольном учреждении

«Завод дорожной техники „Регион 45“ оказал поддержку детскому саду №129 „Антошка“ в первом микрорайоне Заозерного. Здесь поменяли окна, ограждение и привели в порядок территорию. На весь ремонт ушло 11,5 миллиона рублей», — говорится в сообщении группы детского сада №129 «Антошка» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что курганский завод «Регион 45» совместно с бизнесменами отправил на фронт автомобиль «Нива». Машина были переданы военнослужащим в ДНР. Также сообщалось, что производитель дорожной техники передал вузу Кургана электрокар Nissan Leaf в рамках всероссийского проекта «Родстер «Крым»