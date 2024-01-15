Курганский завод потратил миллионы на ремонт детского сада. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые детские сады и строительство трамвайной линии в Академический. Екатеринбург, детский сад, детсад, дошкольное учреждение
Производитель дорожных машин отремонтировал детсад на 11,5 млн рублей Фото:

Предприятие «Регион 45», выпускающее дорожную технику, потратило более 11 миллионов рублей на ремонт детского сада №129 «Антошка» в Кургане. Об этом сообщили в дошкольном учреждении

«Завод дорожной техники „Регион 45“ оказал поддержку детскому саду №129 „Антошка“ в первом микрорайоне Заозерного. Здесь поменяли окна, ограждение и привели в порядок территорию. На весь ремонт ушло 11,5 миллиона рублей», — говорится в сообщении группы детского сада №129 «Антошка» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что курганский завод «Регион 45» совместно с бизнесменами отправил на фронт автомобиль «Нива». Машина были переданы военнослужащим в ДНР. Также сообщалось, что производитель дорожной техники передал вузу Кургана электрокар Nissan Leaf в рамках всероссийского проекта «Родстер «Крым»

Завод «Регион-45» вложил в ремонт детсада 11,5 млн рублей
Завод «Регион-45» вложил в ремонт детсада 11,5 млн рублей
Фото:

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Предприятие «Регион 45», выпускающее дорожную технику, потратило более 11 миллионов рублей на ремонт детского сада №129 «Антошка» в Кургане. Об этом сообщили в дошкольном учреждении «Завод дорожной техники „Регион 45“ оказал поддержку детскому саду №129 „Антошка“ в первом микрорайоне Заозерного. Здесь поменяли окна, ограждение и привели в порядок территорию. На весь ремонт ушло 11,5 миллиона рублей», — говорится в сообщении группы детского сада №129 «Антошка» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что курганский завод «Регион 45» совместно с бизнесменами отправил на фронт автомобиль «Нива». Машина были переданы военнослужащим в ДНР. Также сообщалось, что производитель дорожной техники передал вузу Кургана электрокар Nissan Leaf в рамках всероссийского проекта «Родстер «Крым»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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