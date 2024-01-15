Челябинский экс-замминистра пробудет в колонии до весны 2025 года

В середине апреля 2025 года Антон Бахаев сможет попросить о замене наказания на более мягкое Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Подчиненные челябинского вице-губернатора Руслана Гаттарова обвиняются в хищениях

Бывший первый замминистра экономического развития Челябинской области Антон Бахаев, приговоренный к четырем годам колонии строгого режима по обвинениям в коррупции, пробудет в колонии, минимум, до середины апреля 2025 года. Согласно приговору, в срок зачли 9 месяцев, которые он провел под стражей и под домашним арестом. А значит, по словам юриста, уже после 15 месяцев заключения он сможет подать заявление о замене неотбытой части наказания принудительными работами.

«В целом приговор можно охарактеризовать как мягкий. С учетом зачета меры пресечения, через один год и три месяца, у Бахаева возникает право на обращение в суд с ходатайством о замене наказания более мягким видом. Либо — через год и 11 месяцев — на условно-досрочное освобождение от наказания», — сообщил URA.RU юрист, пожелавший остаться неназванным.

По словам юриста, для точного понимания о сроках наказания Бахаеву необходимо дождаться решения областного суда. Он проверит законность принятого судом первой инстанции решения.

Бахаева задержали летом 2018 года. Его обвинили в мошенничестве при организации российско-казахстанского форума, прошедшего в Челябинске в 2017 году. Спустя полгода был задержан бывший депутата Центрального райсовета Челябинска Михаил Смирнов. По версии следствия, они действовали вместе. После к обвинениям в мошенничестве прибавились обвинения в коррупции. По версии следствия, Смирнов передал взятку Бахаеву.

Следствие по делу Бахаева и Смирнова шло чуть более полутора лет. В марте 2020 года им должны были озвучить приговор. Однако судья Александр Табаков заявил о самоотводе. Поводом якобы стала обмолвка на одном из предшествующих заседаний, которая позволяла защите поставить под вопрос беспристрастность судьи и правомерность вердикта. Рассмотрение начали заново в другом составе. По итогам 15 января 2024 года Бахаева и Смирнова признали виновными в получении и даче взяток. Первому назначили наказание в виде четырех лет колонии строгого режима, второму — шесть лет условно.