Челябинский экс-замминистра пробудет в колонии до весны 2025 года

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Приговор Антону Бахаеву и Михаилу Смирнову в суде Центрального района. Челябинск, бахаев антон
В середине апреля 2025 года Антон Бахаев сможет попросить о замене наказания на более мягкое Фото:
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Бывший первый замминистра экономического развития Челябинской области Антон Бахаев, приговоренный к четырем годам колонии строгого режима по обвинениям в коррупции, пробудет в колонии, минимум, до середины апреля 2025 года. Согласно приговору, в срок зачли 9 месяцев, которые он провел под стражей и под домашним арестом. А значит, по словам юриста, уже после 15 месяцев заключения он сможет подать заявление о замене неотбытой части наказания принудительными работами.

«В целом приговор можно охарактеризовать как мягкий. С учетом зачета меры пресечения, через один год и три месяца, у Бахаева возникает право на обращение в суд с ходатайством о замене наказания более мягким видом. Либо — через год и 11 месяцев — на условно-досрочное освобождение от наказания», — сообщил URA.RU юрист, пожелавший остаться неназванным.

По словам юриста, для точного понимания о сроках наказания Бахаеву необходимо дождаться решения областного суда. Он проверит законность принятого судом первой инстанции решения.

Бахаева задержали летом 2018 года. Его обвинили в мошенничестве при организации российско-казахстанского форума, прошедшего в Челябинске в 2017 году. Спустя полгода был задержан бывший депутата Центрального райсовета Челябинска Михаил Смирнов. По версии следствия, они действовали вместе. После к обвинениям в мошенничестве прибавились обвинения в коррупции. По версии следствия, Смирнов передал взятку Бахаеву.

Следствие по делу Бахаева и Смирнова шло чуть более полутора лет. В марте 2020 года им должны были озвучить приговор. Однако судья Александр Табаков заявил о самоотводе. Поводом якобы стала обмолвка на одном из предшествующих заседаний, которая позволяла защите поставить под вопрос беспристрастность судьи и правомерность вердикта. Рассмотрение начали заново в другом составе. По итогам 15 января 2024 года Бахаева и Смирнова признали виновными в получении и даче взяток. Первому назначили наказание в виде четырех лет колонии строгого режима, второму — шесть лет условно.

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Бывший первый замминистра экономического развития Челябинской области Антон Бахаев, приговоренный к четырем годам колонии строгого режима по обвинениям в коррупции, пробудет в колонии, минимум, до середины апреля 2025 года. Согласно приговору, в срок зачли 9 месяцев, которые он провел под стражей и под домашним арестом. А значит, по словам юриста, уже после 15 месяцев заключения он сможет подать заявление о замене неотбытой части наказания принудительными работами. «В целом приговор можно охарактеризовать как мягкий. С учетом зачета меры пресечения, через один год и три месяца, у Бахаева возникает право на обращение в суд с ходатайством о замене наказания более мягким видом. Либо — через год и 11 месяцев — на условно-досрочное освобождение от наказания», — сообщил URA.RU юрист, пожелавший остаться неназванным. По словам юриста, для точного понимания о сроках наказания Бахаеву необходимо дождаться решения областного суда. Он проверит законность принятого судом первой инстанции решения. Бахаева задержали летом 2018 года. Его обвинили в мошенничестве при организации российско-казахстанского форума, прошедшего в Челябинске в 2017 году. Спустя полгода был задержан бывший депутата Центрального райсовета Челябинска Михаил Смирнов. По версии следствия, они действовали вместе. После к обвинениям в мошенничестве прибавились обвинения в коррупции. По версии следствия, Смирнов передал взятку Бахаеву. Следствие по делу Бахаева и Смирнова шло чуть более полутора лет. В марте 2020 года им должны были озвучить приговор. Однако судья Александр Табаков заявил о самоотводе. Поводом якобы стала обмолвка на одном из предшествующих заседаний, которая позволяла защите поставить под вопрос беспристрастность судьи и правомерность вердикта. Рассмотрение начали заново в другом составе. По итогам 15 января 2024 года Бахаева и Смирнова признали виновными в получении и даче взяток. Первому назначили наказание в виде четырех лет колонии строгого режима, второму — шесть лет условно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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