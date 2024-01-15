Тюменец снял фильм про собственную неизлечимую болезнь

Тюменский фильм «Феникс» получил награду на международном фестивале

У режиссера и сценариста фильма «Феникс» болезнь Бехтерева с 2018 года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Художественный фильм «Феникс» тюменского режиссера Романа Соболева получил награду на международном кинофестивале «КиноКот» в Москве. В основу картины легла история лечения тяжелой болезни позвоночника самого режиссера. Как рассказал URA.RU автор картины, фильм за год завоевал две награды на международных фестивалях.

«Диагноз болезнь Бехтерева (неизлечимая болезнь позвоночника) мне поставили в 2018 году, в 2020 я решил снять фильм про спортсмена с такой же болезнью. Создание фильма „Феникс“ для меня было терапией, хоть и было страшно снова погружаться в эту тему. В 2023 году, кроме „КиноКота“ (международный кинофестиваль, который прошел в Москве), еще есть награда за лучший сценарий на международном кинофестивале Zilant», — рассказал URA.RU режиссер фильма Роман Соболев.

В этом году режиссер планирует подать заявки еще на несколько кинофестивалей. Кроме создания фильмов, Роман играет в театре и работает на радио.

Ранее URA.RU писало, что в апреле 2024 года начнутся съемки фильма «Тюмень — Северный край», где продюсером выступит Никита Кологривый, исполнивший роль «Кощея» в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Идея фильма о тюменском Севере была высоко оценена Союзом кинематографистов в Москве.