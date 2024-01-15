Главой Тюмени после повышения нынешнего мэра Кухарука станет спикер думы Иванова

Новым руководителем мэрии Тюмени (после повышения Кухарука) может стать спикер городской думы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени появился новый претендент на пост мэра в случае повышения нынешнего градоначальника Руслана Кухарука. В политическом бомонде все чаще называют фамилию спикера гордумы Светланы Ивановой. Источники считают, что она получит должность мэра в случае, если справится с мегапроектом губернатора Александра Моора: объединением Тюмени, Тюменского и Нижнетавдинского районов в одну агломерацию.

«Иванова, будучи экс-главой Тюменского района, прекрасно понимает его специфику, знает все муниципалитеты. Задача по слиянию лежит на ее плечах. Параллельно Иванова как новый спикер думы Тюмени в экспресс-режиме вникает в городскую повестку. Из нее готовят нового мэра, который идеально подойдет на должность руководителя всей этой агломерации», — сообщают инсайдеры. По словам источников, у нового спикера гордумы есть серьезные покровители в лице полпреда Владимира Якушева, а также крупных энергетических корпораций и застройщиков, которые могут увеличить прибыль в случае слияния областной столицы и районов.

Конкуренцию Светлане Ивановой в борьбе за должность главы Тюменской администрации могут составить два других претендента: мэр Тобольска Максим Афанасьев и начальник Главного управления строительства Павел Перевалов. Оба — топовые управленцы из команды губернатора Александра Моора. Афанасьев успешно развивает второй по населению и экономической силе муниципалитет региона, а Перевалов курирует важнейшее для области направление — строительство.

Считается, что нынешний мэр Тюмени Кухарук не проработает на должности до конца своего срока (2028 год) и перейдет на более высокую, федеральную должность. Об этом свидетельствует его регулярное участие в федеральных мероприятиях, а также статус сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.