Shot: организовавшее «голую вечеринку» Ивлеевой агентство объявило о ликвидации

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«Голая вечеринка», которую провела Анастасия Ивлеева, прошла 20 декабря Фото:
новость из сюжета
Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Ивент-агентство DEPARTAMENT объявило о самоликвидации. Об этом сообщает telegram-канал Shot. DEPARTAMENT организовал «голую вечеринку» для блогера Анастасии Ивлеевой, после которой у участников начались проблемы.

«Решение о ликвидации DEPARTFMENT было принято 28 декабря прошлого года, а уже 12 января была запущена процедура ликвидации компании. <…> Ранее Ивлеева возложила на него всю вину за скандал», — говорится в посте Shot.

По данным канала, DEPARTFMENT являлся крупнейшим ивент-агентством в России. Оно терпело крупные убытки с 2019 года. По документам, в том году компания потеряла 20 миллионов рублей. В 2020 ситуация не сильно улучшилось — убытки составили 12 миллионов рублей. В то же время DEPARTFMENT считался премиальным агентством с высоким прайсом.

«Голая вечеринка» прошла в клубе Mutabor 20 декабря. После этого из-за активности определенной группы лиц у всех участником мероприятия начались проблемы с контрактами. Клуб Mutabor, в котором и прошло мероприятие, закрылся на три месяца, пишет Life.

Недавно Ивлеева после отъезда вернулась в Москву. Она решает вопросы с налоговой и различными ведомствами. Сама блогер отказалась признавать вину за проведение мероприятия. Российские звезды, которые были на вечеринке, уже принесли свои извинения, сообщает МК.RU. Среди них Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита и другие.

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Ивент-агентство DEPARTAMENT объявило о самоликвидации. Об этом сообщает telegram-канал Shot. DEPARTAMENT организовал «голую вечеринку» для блогера Анастасии Ивлеевой, после которой у участников начались проблемы. «Решение о ликвидации DEPARTFMENT было принято 28 декабря прошлого года, а уже 12 января была запущена процедура ликвидации компании. <…> Ранее Ивлеева возложила на него всю вину за скандал», — говорится в посте Shot. По данным канала, DEPARTFMENT являлся крупнейшим ивент-агентством в России. Оно терпело крупные убытки с 2019 года. По документам, в том году компания потеряла 20 миллионов рублей. В 2020 ситуация не сильно улучшилось — убытки составили 12 миллионов рублей. В то же время DEPARTFMENT считался премиальным агентством с высоким прайсом. «Голая вечеринка» прошла в клубе Mutabor 20 декабря. После этого из-за активности определенной группы лиц у всех участником мероприятия начались проблемы с контрактами. Клуб Mutabor, в котором и прошло мероприятие, закрылся на три месяца, пишет Life. Недавно Ивлеева после отъезда вернулась в Москву. Она решает вопросы с налоговой и различными ведомствами. Сама блогер отказалась признавать вину за проведение мероприятия. Российские звезды, которые были на вечеринке, уже принесли свои извинения, сообщает МК.RU. Среди них Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита и другие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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