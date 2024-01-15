Shot: организовавшее «голую вечеринку» Ивлеевой агентство объявило о ликвидации

15 января 2024 в 18:41 Размер текста - 17 +

«Голая вечеринка», которую провела Анастасия Ивлеева, прошла 20 декабря Фото: Вадим Тараканов/ТАСС новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Ивент-агентство DEPARTAMENT объявило о самоликвидации. Об этом сообщает telegram-канал Shot. DEPARTAMENT организовал «голую вечеринку» для блогера Анастасии Ивлеевой, после которой у участников начались проблемы. «Решение о ликвидации DEPARTFMENT было принято 28 декабря прошлого года, а уже 12 января была запущена процедура ликвидации компании. <…> Ранее Ивлеева возложила на него всю вину за скандал», — говорится в посте Shot. По данным канала, DEPARTFMENT являлся крупнейшим ивент-агентством в России. Оно терпело крупные убытки с 2019 года. По документам, в том году компания потеряла 20 миллионов рублей. В 2020 ситуация не сильно улучшилось — убытки составили 12 миллионов рублей. В то же время DEPARTFMENT считался премиальным агентством с высоким прайсом. «Голая вечеринка» прошла в клубе Mutabor 20 декабря. После этого из-за активности определенной группы лиц у всех участником мероприятия начались проблемы с контрактами. Клуб Mutabor, в котором и прошло мероприятие, закрылся на три месяца, пишет Life . Недавно Ивлеева после отъезда вернулась в Москву. Она решает вопросы с налоговой и различными ведомствами. Сама блогер отказалась признавать вину за проведение мероприятия. Российские звезды, которые были на вечеринке, уже принесли свои извинения, сообщает МК.RU . Среди них Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита и другие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ивент-агентство DEPARTAMENT объявило о самоликвидации. Об этом сообщает telegram-канал Shot. DEPARTAMENT организовал «голую вечеринку» для блогера Анастасии Ивлеевой, после которой у участников начались проблемы. «Решение о ликвидации DEPARTFMENT было принято 28 декабря прошлого года, а уже 12 января была запущена процедура ликвидации компании. <…> Ранее Ивлеева возложила на него всю вину за скандал», — говорится в посте Shot. По данным канала, DEPARTFMENT являлся крупнейшим ивент-агентством в России. Оно терпело крупные убытки с 2019 года. По документам, в том году компания потеряла 20 миллионов рублей. В 2020 ситуация не сильно улучшилось — убытки составили 12 миллионов рублей. В то же время DEPARTFMENT считался премиальным агентством с высоким прайсом. «Голая вечеринка» прошла в клубе Mutabor 20 декабря. После этого из-за активности определенной группы лиц у всех участником мероприятия начались проблемы с контрактами. Клуб Mutabor, в котором и прошло мероприятие, закрылся на три месяца, пишет Life. Недавно Ивлеева после отъезда вернулась в Москву. Она решает вопросы с налоговой и различными ведомствами. Сама блогер отказалась признавать вину за проведение мероприятия. Российские звезды, которые были на вечеринке, уже принесли свои извинения, сообщает МК.RU. Среди них Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита и другие.