Жители ЯНАО смогут окунуться в крещенские купели 19 января

Православных жителей ЯНАО ждет крещенское купание 19 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО приступили к обустройству иорданей, куда православные ямальцы смогут окунуться в Крещение — 19 января. Где будут устроены крещенские купели, читайте в материале URA.RU.

Салехард

В окружной столице будут прорублены три купели. Новинкой станет семейная иордань, что, по замыслу организаторов, послужит для укрепления духовного единения семей. Проруби начнут вырезать 16 января, а 17-го и 18-го оборудуют места лестницами, перилами и раздевалками. Православные салехардцы будут купаться в районе лодочной станции на реке Полятьба.

Ноябрьск

Купели будут оборудованы на озере Ханто, неподалеку от центра духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Для ноябрян будет ходить автобус, он отправится от площади Памяти к озеру в 11:30 19 января. Кроме купелей, на водоеме будут устроены теплые раздевалки и часовня из снега.

Новый Уренгой

В газовой столице купели традиционно устраивают на реке Седэ-Яха. Рядом расположена Серафимовская церковь.

Губкинский

По традиции, крещенская купель будет организована на прибрежной территории реки Пяку-Пур в парковой зоне. Специалисты уже провели замер толщины льда на предмет безопасности. 15 января началась подготовка территории к обустройству иордани. Крестный ход, освящение воды и крещенские купания пройдут 19 января.

Шурышкарский район

В районе будут подготовлены две купели в Мужах и Горках. В Мужах купель будет находиться в специально оборудованной палатке на левом берегу реки Малая Обь. В Горках крещенские купания пройдут на правом берегу реки Большая Обь. Палатка будет оборудована двумя отделениями, в одном оборудуют иордань, в другом будет работать раздевалка.