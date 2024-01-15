Командование США подтвердило удар по американскому судну

15 января 2024 в 20:43 Размер текста - 17 +

Корабль не пострадал от атаковавшей его ракеты хуситов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Военная операция США и Великобритании против хуситов Командование Соединенных Штатов подтвердило информацию о том, что баллистическая ракета мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» ударила по американскому судну Gibraltar Eagle. Это произошло у берегов Йемена. Экипаж судна не сообщал о повреждениях. Об этом командование написало в соцсети X (бывший Twitter). «По данным американских военных, противокорабельную баллистическую ракету выпустили хуситы», — пишет командование в своем аккаунте в соцсети . Отмечается, что был поражен контейнеровоз Gibraltar Eagle, который принадлежит Штатам. Экипаж самого судна не сообщал о повреждениях корабля, судно продолжает путь. Новость по теме Зачем США и Британия атаковали хуситов в Йемене: история конфликта В тот же день была обнаружена еще одна баллистическая ракета, выпущенная в направлении торговых путей на юге Красного моря. В результате неудачи во время полета ракета попала на территорию Йемена. Информации о разрушениях и пострадавших нет. Ранее хуситы пообещали, что продолжат атаковать в Красном море, даже несмотря на удары Штатов. По словам официального представителя движения Мухаммеда Абдель Саляма, для агрессии Британии и Штатов против Йемена нет оправданий.

Командование Соединенных Штатов подтвердило информацию о том, что баллистическая ракета мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» ударила по американскому судну Gibraltar Eagle. Это произошло у берегов Йемена. Экипаж судна не сообщал о повреждениях. Об этом командование написало в соцсети X (бывший Twitter). «По данным американских военных, противокорабельную баллистическую ракету выпустили хуситы», — пишет командование в своем аккаунте в соцсети. Отмечается, что был поражен контейнеровоз Gibraltar Eagle, который принадлежит Штатам. Экипаж самого судна не сообщал о повреждениях корабля, судно продолжает путь. В тот же день была обнаружена еще одна баллистическая ракета, выпущенная в направлении торговых путей на юге Красного моря. В результате неудачи во время полета ракета попала на территорию Йемена. Информации о разрушениях и пострадавших нет. Ранее хуситы пообещали, что продолжат атаковать в Красном море, даже несмотря на удары Штатов. По словам официального представителя движения Мухаммеда Абдель Саляма, для агрессии Британии и Штатов против Йемена нет оправданий.