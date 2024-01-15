Командование США подтвердило удар по американскому судну

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе,  stock
Корабль не пострадал от атаковавшей его ракеты хуситов Фото:
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Военная операция США и Великобритании против хуситов

Командование Соединенных Штатов подтвердило информацию о том, что баллистическая ракета мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» ударила по американскому судну Gibraltar Eagle. Это произошло у берегов Йемена. Экипаж судна не сообщал о повреждениях. Об этом командование написало в соцсети X (бывший Twitter).

«По данным американских военных, противокорабельную баллистическую ракету выпустили хуситы», — пишет командование в своем аккаунте в соцсети. Отмечается, что был поражен контейнеровоз Gibraltar Eagle, который принадлежит Штатам. Экипаж самого судна не сообщал о повреждениях корабля, судно продолжает путь.

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В тот же день была обнаружена еще одна баллистическая ракета, выпущенная в направлении торговых путей на юге Красного моря. В результате неудачи во время полета ракета попала на территорию Йемена. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Ранее хуситы пообещали, что продолжат атаковать в Красном море, даже несмотря на удары Штатов. По словам официального представителя движения Мухаммеда Абдель Саляма, для агрессии Британии и Штатов против Йемена нет оправданий.

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Командование Соединенных Штатов подтвердило информацию о том, что баллистическая ракета мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» ударила по американскому судну Gibraltar Eagle. Это произошло у берегов Йемена. Экипаж судна не сообщал о повреждениях. Об этом командование написало в соцсети X (бывший Twitter). «По данным американских военных, противокорабельную баллистическую ракету выпустили хуситы», — пишет командование в своем аккаунте в соцсети. Отмечается, что был поражен контейнеровоз Gibraltar Eagle, который принадлежит Штатам. Экипаж самого судна не сообщал о повреждениях корабля, судно продолжает путь. В тот же день была обнаружена еще одна баллистическая ракета, выпущенная в направлении торговых путей на юге Красного моря. В результате неудачи во время полета ракета попала на территорию Йемена. Информации о разрушениях и пострадавших нет. Ранее хуситы пообещали, что продолжат атаковать в Красном море, даже несмотря на удары Штатов. По словам официального представителя движения Мухаммеда Абдель Саляма, для агрессии Британии и Штатов против Йемена нет оправданий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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