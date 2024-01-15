Прокуратура запустила в Челябинске горячую линию о вывозе мусора

Две управляющие компании получили представления за не вывезенный мусор после публикации URA.RU Фото: Екатерина Сычкова

Прокуратура Челябинска 15 января запустила горячую линию для сообщений о проблемах с вывозом мусора с контейнерных площадок областного центра. Обращения принимаются как от граждан, так и от юридических лиц, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства региона

«Прокуратурой Челябинска организована „горячая линия“ для приема сообщений граждан и юридических лиц по вопросу ненадлежащего оказания услуг по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок, расположенных на территории города. Прием сообщений осуществляется с 09:00 до 18:00 ежедневно по телефону +7 (992) 525-82-45. Ситуация остается на личном контроле прокурора области Карена Габриеляна», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее прокуроры внесли несколько десятков представлений управляющим компаниям, по вине которых подъезды с контейнерным площадкам оказались завалены неубранным снегом. Также представление внесено в адрес регионального оператора по обращению с ТКО — ООО «Центр коммунального сервиса». В отношении заместителя гендиректора компании возбуждены административные дела по ст. 7.23 КоАП РФ.

Кроме того, после проверки публикации URA.RU прокуратурой Советского района Челябинска представления получили в свой адрес руководители еще двух УК. В общей сложности после вмешательства прокуроров расчищены 50 контейнерных площадок, а отходы с них вывезены.

Мусорный коллапс в Челябинске спровоцировали затяжные снегопады, начавшиеся в конце декабря, и бездействие коммунальщиков. В итоге до сих пор властям приходится ликвидировать последствия произошедшего, расчищая также улично-дорожную сеть и восстанавливая нормальное движение транспорта. По своей линии ситуацию проверяют сотрудники Следственного комитета.