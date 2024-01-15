Рэпер Vacio бросил вызов SHAMAN и предложил певцу пойти в армию

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Концерт Шамана (Shaman). Челябинск , шаман, shaman
Представитель SHAMAN Антон Коробков-Землянский поблагодарил Vacio, что рэпер бросил перчатку, а не носок Фото:
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Рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев, уроженец Екатеринбурга) предложил певцу SHAMAN’у (Ярослав Дронов) отслужить в армии России. Об этом заявил адвокат рэпера Роман Попов, уточнив, что Vacio «бросил перчатку».

«Vacio бросает перчатку певцу SHAMAN, тот не служил в армии. Vacio предлагает SHAMAN на деле доказать свою преданность Родине, отслужить контракт в качестве музыканта или в ином качестве в Вооруженных силах РФ», — заявил Роман Попов в разговоре с «Газетой.Ru».

На это уже отреагировал представитель певца SHAMAN Антон Коробков-Землянский. От подчеркнул: хорошо, что Vacio бросил перчатку, а не носок. Дело в том, что на «голую вечеринку» рэпер пришел только в одном носке.

До этого Vacio обвинил экс-участницу группы «Блестящие» Ольгу Орлову. По его словам, именно она слила видео, на котором он был запечатлен со снятым носком. Сама Орлова решительно отрицает это. Проблемы у участников «голой вечеринки» начались после реакции определенной группы лиц.

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Рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев, уроженец Екатеринбурга) предложил певцу SHAMAN’у (Ярослав Дронов) отслужить в армии России. Об этом заявил адвокат рэпера Роман Попов, уточнив, что Vacio «бросил перчатку». «Vacio бросает перчатку певцу SHAMAN, тот не служил в армии. Vacio предлагает SHAMAN на деле доказать свою преданность Родине, отслужить контракт в качестве музыканта или в ином качестве в Вооруженных силах РФ», — заявил Роман Попов в разговоре с «Газетой.Ru». На это уже отреагировал представитель певца SHAMAN Антон Коробков-Землянский. От подчеркнул: хорошо, что Vacio бросил перчатку, а не носок. Дело в том, что на «голую вечеринку» рэпер пришел только в одном носке. До этого Vacio обвинил экс-участницу группы «Блестящие» Ольгу Орлову. По его словам, именно она слила видео, на котором он был запечатлен со снятым носком. Сама Орлова решительно отрицает это. Проблемы у участников «голой вечеринки» начались после реакции определенной группы лиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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