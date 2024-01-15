Рэпер Vacio бросил вызов SHAMAN и предложил певцу пойти в армию

15 января 2024 в 22:47 Размер текста - 17 +

Представитель SHAMAN Антон Коробков-Землянский поблагодарил Vacio, что рэпер бросил перчатку, а не носок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев, уроженец Екатеринбурга) предложил певцу SHAMAN’у (Ярослав Дронов) отслужить в армии России. Об этом заявил адвокат рэпера Роман Попов, уточнив, что Vacio «бросил перчатку». «Vacio бросает перчатку певцу SHAMAN, тот не служил в армии. Vacio предлагает SHAMAN на деле доказать свою преданность Родине, отслужить контракт в качестве музыканта или в ином качестве в Вооруженных силах РФ», — заявил Роман Попов в разговоре с « Газетой.Ru ». На это уже отреагировал представитель певца SHAMAN Антон Коробков-Землянский. От подчеркнул: хорошо, что Vacio бросил перчатку, а не носок. Дело в том, что на «голую вечеринку» рэпер пришел только в одном носке. До этого Vacio обвинил экс-участницу группы «Блестящие» Ольгу Орлову. По его словам, именно она слила видео, на котором он был запечатлен со снятым носком. Сама Орлова решительно отрицает это. Проблемы у участников «голой вечеринки» начались после реакции определенной группы лиц.

Рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев, уроженец Екатеринбурга) предложил певцу SHAMAN’у (Ярослав Дронов) отслужить в армии России. Об этом заявил адвокат рэпера Роман Попов, уточнив, что Vacio «бросил перчатку». «Vacio бросает перчатку певцу SHAMAN, тот не служил в армии. Vacio предлагает SHAMAN на деле доказать свою преданность Родине, отслужить контракт в качестве музыканта или в ином качестве в Вооруженных силах РФ», — заявил Роман Попов в разговоре с «Газетой.Ru». На это уже отреагировал представитель певца SHAMAN Антон Коробков-Землянский. От подчеркнул: хорошо, что Vacio бросил перчатку, а не носок. Дело в том, что на «голую вечеринку» рэпер пришел только в одном носке. До этого Vacio обвинил экс-участницу группы «Блестящие» Ольгу Орлову. По его словам, именно она слила видео, на котором он был запечатлен со снятым носком. Сама Орлова решительно отрицает это. Проблемы у участников «голой вечеринки» начались после реакции определенной группы лиц.