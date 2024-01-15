Российский аналог «Википедии» вышел из бета-тестирования

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В полной версии энциклопедия заработает в этом году Фото:

Российский аналог «Википедии» энциклопедия «Рувики» вышла из бета-тестирования. Об этом заявили в пресс-службе энциклопедии.

«15 января площадка вышла из бета-тестирования, плашка об этом снята», — передает сообщение ТАСС. Уточняется, что в полной версии энциклопедия заработает в этом году. На ресурсе будут публиковаться персонализация контента, тематические подборки, аудиопересказ полной и краткой версии статьи, в также видео и подкасты.

В России ликвидируют организацию, которая занимается поддержкой «Википедии». В связи с этим появилась информация о создании отечественного проекта — «Рувики». В бета-версии «Рувики» стал доступен 26 июня 2023 года. Организаторы обещали запустить проект 15 января.

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Российский аналог «Википедии» энциклопедия «Рувики» вышла из бета-тестирования. Об этом заявили в пресс-службе энциклопедии. «15 января площадка вышла из бета-тестирования, плашка об этом снята», — передает сообщение ТАСС. Уточняется, что в полной версии энциклопедия заработает в этом году. На ресурсе будут публиковаться персонализация контента, тематические подборки, аудиопересказ полной и краткой версии статьи, в также видео и подкасты. В России ликвидируют организацию, которая занимается поддержкой «Википедии». В связи с этим появилась информация о создании отечественного проекта — «Рувики». В бета-версии «Рувики» стал доступен 26 июня 2023 года. Организаторы обещали запустить проект 15 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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