Российский аналог «Википедии» вышел из бета-тестирования

15 января 2024 в 23:17 Размер текста - 17 +

В полной версии энциклопедия заработает в этом году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российский аналог «Википедии» энциклопедия «Рувики» вышла из бета-тестирования. Об этом заявили в пресс-службе энциклопедии. «15 января площадка вышла из бета-тестирования, плашка об этом снята», — передает сообщение ТАСС. Уточняется, что в полной версии энциклопедия заработает в этом году. На ресурсе будут публиковаться персонализация контента, тематические подборки, аудиопересказ полной и краткой версии статьи, в также видео и подкасты. В России ликвидируют организацию, которая занимается поддержкой «Википедии». В связи с этим появилась информация о создании отечественного проекта — «Рувики». В бета-версии «Рувики» стал доступен 26 июня 2023 года. Организаторы обещали запустить проект 15 января.

Российский аналог «Википедии» энциклопедия «Рувики» вышла из бета-тестирования. Об этом заявили в пресс-службе энциклопедии. «15 января площадка вышла из бета-тестирования, плашка об этом снята», — передает сообщение ТАСС. Уточняется, что в полной версии энциклопедия заработает в этом году. На ресурсе будут публиковаться персонализация контента, тематические подборки, аудиопересказ полной и краткой версии статьи, в также видео и подкасты. В России ликвидируют организацию, которая занимается поддержкой «Википедии». В связи с этим появилась информация о создании отечественного проекта — «Рувики». В бета-версии «Рувики» стал доступен 26 июня 2023 года. Организаторы обещали запустить проект 15 января.