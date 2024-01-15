Выставленный на продажу в центре Челябинска ресторан подешевел на 7 млн рублей. Скрин

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Жилой квартал "Нагорный". Екатеринбург, столик, кафе, ресторан
Ресторан находится в деловом центре Челябинска Фото:

Выставленный на продажу в деловом центре Челябинска ресторан «Шах и мята» подешевел на семь миллионов рублей. Владельцы готовы продать объект за 12 миллионов рублей, говорится на сайте объявлений.

«Продается ресторан „Шах и мята“ за 12 000 000 рублей. Ресторан находится в деловом центре города», — говорится в объявлении на сайте «Авито». В декабре 2022 года объект продавали за 19 миллионов рублей, в марте 2023 года стоимость опустилась до 16 миллионов рублей.

Ресторан создан для широкой публики. Летом работает веранда на высоте шестого этажа. Есть парковка поблизости. Площадь помещения — 350 квадратных метров. Ресторан продается из-за переезда собственника, говорится в объявлении.

В Копейске Челябинской области выставили на продажу ресторан «Сoлнце». Стоимость объекта — 85 миллионов рублей. Ресторан работает на банкеты, доставку, детские мероприятия. Есть своя клиентская база, говорится в объявлении.

В 2022 году ресторан вошел в шорт-лист премии Whеrе tо еаt Urаl
В 2022 году ресторан вошел в шорт-лист премии Whеrе tо еаt Urаl
Летом работает терраса на уровне шестого этажа
Летом работает терраса на уровне шестого этажа

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Выставленный на продажу в деловом центре Челябинска ресторан «Шах и мята» подешевел на семь миллионов рублей. Владельцы готовы продать объект за 12 миллионов рублей, говорится на сайте объявлений. «Продается ресторан „Шах и мята“ за 12 000 000 рублей. Ресторан находится в деловом центре города», — говорится в объявлении на сайте «Авито». В декабре 2022 года объект продавали за 19 миллионов рублей, в марте 2023 года стоимость опустилась до 16 миллионов рублей. Ресторан создан для широкой публики. Летом работает веранда на высоте шестого этажа. Есть парковка поблизости. Площадь помещения — 350 квадратных метров. Ресторан продается из-за переезда собственника, говорится в объявлении. В Копейске Челябинской области выставили на продажу ресторан «Сoлнце». Стоимость объекта — 85 миллионов рублей. Ресторан работает на банкеты, доставку, детские мероприятия. Есть своя клиентская база, говорится в объявлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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