Ресторан находится в деловом центре Челябинска Фото: Размик Закарян © URA.RU

Выставленный на продажу в деловом центре Челябинска ресторан «Шах и мята» подешевел на семь миллионов рублей. Владельцы готовы продать объект за 12 миллионов рублей, говорится на сайте объявлений.

«Продается ресторан „Шах и мята“ за 12 000 000 рублей. Ресторан находится в деловом центре города», — говорится в объявлении на сайте «Авито». В декабре 2022 года объект продавали за 19 миллионов рублей, в марте 2023 года стоимость опустилась до 16 миллионов рублей.

Ресторан создан для широкой публики. Летом работает веранда на высоте шестого этажа. Есть парковка поблизости. Площадь помещения — 350 квадратных метров. Ресторан продается из-за переезда собственника, говорится в объявлении.

В Копейске Челябинской области выставили на продажу ресторан «Сoлнце». Стоимость объекта — 85 миллионов рублей. Ресторан работает на банкеты, доставку, детские мероприятия. Есть своя клиентская база, говорится в объявлении.

В 2022 году ресторан вошел в шорт-лист премии Whеrе tо еаt Urаl Скрин с сайта объявлений «Авито»