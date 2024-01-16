16 января 2024

Курганские власти продают землю за 34 млн под строительство ТРЦ. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Землю под строительство ТРЦ оценивают в 34 миллиона рублей (архивное фото) Фото:

В Заозерном районе Кургана продается земельный участок под строительство ТРЦ за 34 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений.

«Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка по проспекту Маршала Голикова под строительство торгово-развлекательного центра. Начальная цена: 34 057 693 рублей», — говорится в документации. Торги планируют провести 26 января.

Площадь территории будущей застройки более 54 тысяч квадратных метров. Срок аренды рассчитан на 58 месяцев.

Ранее URA.RU писало, что курганские бизнесмены передумали строить ТРЦ в Заозерном. Землю с готовым проектом строительства торгового центра продают за 12 миллионов рублей. Также сообщалось, что еще на один участок под ТЦ подорожал более чем в два раза. Власти подняли цену земли площадью более гектара с пяти до 11,3 миллиона рублей.

Землю под строительству ТРЦ продают за 34 миллиона рублей
Землю под строительству ТРЦ продают за 34 миллиона рублей

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В Заозерном районе Кургана продается земельный участок под строительство ТРЦ за 34 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений. «Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка по проспекту Маршала Голикова под строительство торгово-развлекательного центра. Начальная цена: 34 057 693 рублей», — говорится в документации. Торги планируют провести 26 января. Площадь территории будущей застройки более 54 тысяч квадратных метров. Срок аренды рассчитан на 58 месяцев. Ранее URA.RU писало, что курганские бизнесмены передумали строить ТРЦ в Заозерном. Землю с готовым проектом строительства торгового центра продают за 12 миллионов рублей. Также сообщалось, что еще на один участок под ТЦ подорожал более чем в два раза. Власти подняли цену земли площадью более гектара с пяти до 11,3 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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