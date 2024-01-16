Курганские власти продают землю за 34 млн под строительство ТРЦ. Скрин

17 января 2024 в 08:35 Размер текста - 17 +

Землю под строительство ТРЦ оценивают в 34 миллиона рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Заозерном районе Кургана продается земельный участок под строительство ТРЦ за 34 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений. «Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка по проспекту Маршала Голикова под строительство торгово-развлекательного центра. Начальная цена: 34 057 693 рублей», — говорится в документации. Торги планируют провести 26 января. Площадь территории будущей застройки более 54 тысяч квадратных метров. Срок аренды рассчитан на 58 месяцев. Ранее URA.RU писало, что курганские бизнесмены передумали строить ТРЦ в Заозерном. Землю с готовым проектом строительства торгового центра продают за 12 миллионов рублей. Также сообщалось, что еще на один участок под ТЦ подорожал более чем в два раза. Власти подняли цену земли площадью более гектара с пяти до 11,3 миллиона рублей. Землю под строительству ТРЦ продают за 34 миллиона рублей Скрин: информационный портал по продаже государственного имущества Курганской области. torgi.kurganobl.ru

В Заозерном районе Кургана продается земельный участок под строительство ТРЦ за 34 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений. «Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка по проспекту Маршала Голикова под строительство торгово-развлекательного центра. Начальная цена: 34 057 693 рублей», — говорится в документации. Торги планируют провести 26 января. Площадь территории будущей застройки более 54 тысяч квадратных метров. Срок аренды рассчитан на 58 месяцев. Ранее URA.RU писало, что курганские бизнесмены передумали строить ТРЦ в Заозерном. Землю с готовым проектом строительства торгового центра продают за 12 миллионов рублей. Также сообщалось, что еще на один участок под ТЦ подорожал более чем в два раза. Власти подняли цену земли площадью более гектара с пяти до 11,3 миллиона рублей.