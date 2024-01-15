Под Тюменью нашли свалку трупов животных

16 января 2024 в 04:31 Размер текста - 17 +

Около озера под Тюменью нашли свалку трупов коров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменка обнаружила свалку останков животных в Тюменском районе возле садового общества «Заря». По ее словам, свалка незаконная и портит экологию города. «Несанкционированная свалка животных останков. Останки, скорее всего, коров. Весной это все будет таять. Будет вонять, а ведь рядом озеро Кирчим — прекрасное для рыбалки всей семьей. Нарушается экология нашего города», — заявила девушка 72.RU. В пресс-службе Тюменского района сообщили, что за участки отвечает птицефабрика «Боровская». Предприятие поставили в известность, они должны отработать. URA.RU отправило запрос к птицефабрике и Россельхознадзору по Тюменской области. Ответ ожидается. Это не первый подобный случай в Тюмени. В октябре 2023 года на территории СНТ «АгроСад» обнаружили останки 20 коров и мусорный полигон. В мае 2022 года на берегу реки Тобол нашли останки животных, которые неприятно пахли и падали в воду.

Тюменка обнаружила свалку останков животных в Тюменском районе возле садового общества «Заря». По ее словам, свалка незаконная и портит экологию города. «Несанкционированная свалка животных останков. Останки, скорее всего, коров. Весной это все будет таять. Будет вонять, а ведь рядом озеро Кирчим — прекрасное для рыбалки всей семьей. Нарушается экология нашего города», — заявила девушка 72.RU. В пресс-службе Тюменского района сообщили, что за участки отвечает птицефабрика «Боровская». Предприятие поставили в известность, они должны отработать. URA.RU отправило запрос к птицефабрике и Россельхознадзору по Тюменской области. Ответ ожидается. Это не первый подобный случай в Тюмени. В октябре 2023 года на территории СНТ «АгроСад» обнаружили останки 20 коров и мусорный полигон. В мае 2022 года на берегу реки Тобол нашли останки животных, которые неприятно пахли и падали в воду.