Под Тюменью нашли свалку трупов животных

Тюменка обнаружила свалку останков животных в Тюменском районе возле садового общества «Заря». По ее словам, свалка незаконная и портит экологию города.
«Несанкционированная свалка животных останков. Останки, скорее всего, коров. Весной это все будет таять. Будет вонять, а ведь рядом озеро Кирчим — прекрасное для рыбалки всей семьей. Нарушается экология нашего города», — заявила девушка 72.RU.
В пресс-службе Тюменского района сообщили, что за участки отвечает птицефабрика «Боровская». Предприятие поставили в известность, они должны отработать. URA.RU отправило запрос к птицефабрике и Россельхознадзору по Тюменской области. Ответ ожидается.
Это не первый подобный случай в Тюмени. В октябре 2023 года на территории СНТ «АгроСад» обнаружили останки 20 коров и мусорный полигон. В мае 2022 года на берегу реки Тобол нашли останки животных, которые неприятно пахли и падали в воду.
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