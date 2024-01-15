15 января 2024

Под Тюменью нашли свалку трупов животных

© Служба новостей «URA.RU»
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Шарташский лесопарк. Екатеринбург, озеро шарташ
Около озера под Тюменью нашли свалку трупов коров Фото:

Тюменка обнаружила свалку останков животных в Тюменском районе возле садового общества «Заря». По ее словам, свалка незаконная и портит экологию города.

«Несанкционированная свалка животных останков. Останки, скорее всего, коров. Весной это все будет таять. Будет вонять, а ведь рядом озеро Кирчим — прекрасное для рыбалки всей семьей. Нарушается экология нашего города», — заявила девушка 72.RU.

В пресс-службе Тюменского района сообщили, что за участки отвечает птицефабрика «Боровская». Предприятие поставили в известность, они должны отработать. URA.RU отправило запрос к птицефабрике и Россельхознадзору по Тюменской области. Ответ ожидается.

Это не первый подобный случай в Тюмени. В октябре 2023 года на территории СНТ «АгроСад» обнаружили останки 20 коров и мусорный полигон. В мае 2022 года на берегу реки Тобол нашли останки животных, которые неприятно пахли и падали в воду.

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Тюменка обнаружила свалку останков животных в Тюменском районе возле садового общества «Заря». По ее словам, свалка незаконная и портит экологию города. «Несанкционированная свалка животных останков. Останки, скорее всего, коров. Весной это все будет таять. Будет вонять, а ведь рядом озеро Кирчим — прекрасное для рыбалки всей семьей. Нарушается экология нашего города», — заявила девушка 72.RU. В пресс-службе Тюменского района сообщили, что за участки отвечает птицефабрика «Боровская». Предприятие поставили в известность, они должны отработать. URA.RU отправило запрос к птицефабрике и Россельхознадзору по Тюменской области. Ответ ожидается. Это не первый подобный случай в Тюмени. В октябре 2023 года на территории СНТ «АгроСад» обнаружили останки 20 коров и мусорный полигон. В мае 2022 года на берегу реки Тобол нашли останки животных, которые неприятно пахли и падали в воду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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