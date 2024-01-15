ПВО отразили атаку беспилотников над Воронежем

16 января 2024 в 05:24 Размер текста - 17 +

Российское ПВО уничтожило несколько дронов под Воронежем, заявил Александр Гусев Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Системы ПВО отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины над Воронежем. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев. «Над Воронежем дежурными средствами ПВО отражена атака украинских беспилотных летательных аппаратов», — написал он в telegram-канале. Гусев уточнил, что в результате атаки со стороны ВСУ в многоквартирном доме произошло возгорание, которое на данный момент ликвидировано. В нескольких частных домах выбиты стекла. Пострадавших нет. В Воронеже в ночь на 16 января прогремела серия взрывов. По словам местных жителей, прозвучало от пяти до девяти громких хлопков.

Системы ПВО отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины над Воронежем. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев. «Над Воронежем дежурными средствами ПВО отражена атака украинских беспилотных летательных аппаратов», — написал он в telegram-канале. Гусев уточнил, что в результате атаки со стороны ВСУ в многоквартирном доме произошло возгорание, которое на данный момент ликвидировано. В нескольких частных домах выбиты стекла. Пострадавших нет. В Воронеже в ночь на 16 января прогремела серия взрывов. По словам местных жителей, прозвучало от пяти до девяти громких хлопков.