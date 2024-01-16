Республиканец Рамасвами вышел из президентской гонки в США и поддержал Трампа

Вивек Рамасвами поддержал кандидатуру Дональда Трампа (на фото), пишет Bloomberg Фото: Official White House / Shealah Craighead

новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году

Бизнесмен и республиканец Вивек Рамасвами объявил о своем решении выйти из президентской гонки в США. Предприниматель поддержал экс-президента США Дональда Трампа на выборах, который занял первое место на предварительных выборах среди республиканцев на голосовании в штате Айова.

«Я принял решение выйти из президентской гонки», — передает слова Рамасвами агентство Bloomberg. Он добавил, что позвонил Трампу, чтобы поздравить его с победой в борьбе за номинацию на предварительных выборах Республиканской партии в штате Айова и выразить свою поддержку его кандидатуре в президентской гонке.

В понедельник со Айовы начался сезон предварительных выборов в США. Республиканцы проводят очные конференции, называемые кокусами, для определения единого кандидата. В предварительных результатах экс-президент Дональд Трамп лидирует с 52% голосов, на втором месте губернатор Флориды Рон Десантис, а третье место занимает экс-постпред при ООН Никки Хейли. Рамасвами заручился поддержкой 7,8% сторонников республиканцев и занял пятое место.

В ходе дебатов в президентской гонке в США Вивек Рамасвами выступал против поддержки Украины. Бизнесмен также заявлял, что альянс между РФ и Китаем является самой большой угрозой для Вашингтона. Поддержку кандидату выражал основатель компании Tesla Илон Маск, передает Life . Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.