Республиканец Рамасвами вышел из президентской гонки в США и поддержал Трампа

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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп
Вивек Рамасвами поддержал кандидатуру Дональда Трампа (на фото), пишет Bloomberg Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Бизнесмен и республиканец Вивек Рамасвами объявил о своем решении выйти из президентской гонки в США. Предприниматель поддержал экс-президента США Дональда Трампа на выборах, который занял первое место на предварительных выборах среди республиканцев на голосовании в штате Айова.

«Я принял решение выйти из президентской гонки», — передает слова Рамасвами агентство Bloomberg. Он добавил, что позвонил Трампу, чтобы поздравить его с победой в борьбе за номинацию на предварительных выборах Республиканской партии в штате Айова и выразить свою поддержку его кандидатуре в президентской гонке.

В понедельник со Айовы начался сезон предварительных выборов в США. Республиканцы проводят очные конференции, называемые кокусами, для определения единого кандидата. В предварительных результатах экс-президент Дональд Трамп лидирует с 52% голосов, на втором месте губернатор Флориды Рон Десантис, а третье место занимает экс-постпред при ООН Никки Хейли. Рамасвами заручился поддержкой 7,8% сторонников республиканцев и занял пятое место.

В ходе дебатов в президентской гонке в США Вивек Рамасвами выступал против поддержки Украины. Бизнесмен также заявлял, что альянс между РФ и Китаем является самой большой угрозой для Вашингтона. Поддержку кандидату выражал основатель компании Tesla Илон Маск, передает Life. Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

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Бизнесмен и республиканец Вивек Рамасвами объявил о своем решении выйти из президентской гонки в США. Предприниматель поддержал экс-президента США Дональда Трампа на выборах, который занял первое место на предварительных выборах среди республиканцев на голосовании в штате Айова. «Я принял решение выйти из президентской гонки», — передает слова Рамасвами агентство Bloomberg. Он добавил, что позвонил Трампу, чтобы поздравить его с победой в борьбе за номинацию на предварительных выборах Республиканской партии в штате Айова и выразить свою поддержку его кандидатуре в президентской гонке. В понедельник со Айовы начался сезон предварительных выборов в США. Республиканцы проводят очные конференции, называемые кокусами, для определения единого кандидата. В предварительных результатах экс-президент Дональд Трамп лидирует с 52% голосов, на втором месте губернатор Флориды Рон Десантис, а третье место занимает экс-постпред при ООН Никки Хейли. Рамасвами заручился поддержкой 7,8% сторонников республиканцев и занял пятое место. В ходе дебатов в президентской гонке в США Вивек Рамасвами выступал против поддержки Украины. Бизнесмен также заявлял, что альянс между РФ и Китаем является самой большой угрозой для Вашингтона. Поддержку кандидату выражал основатель компании Tesla Илон Маск, передает Life. Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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