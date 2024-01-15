Самого богатого пермского депутата обязали снести самовольные постройки

Депутата пермского заксобрания Благова обязали снести самовольные постройки

На арендованном Николаем Благовым земельном участке оказались самовольные постройки Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск территориального управления Росимущества о расторжении договора с индивидуальным предпринимателем и самым богатым депутатом заксобрания региона Николаем Благовым. Его обязали расторгнуть договор аренды земельного участка в Свердловском районе Перми, а также снести на нем самовольные постройки.

«Арбитражный суд Пермского края решил — исковые требования удовлетворить частично. Расторгнуть договор аренды земельного участка от 27 декабря 2019 года. Обязать индивидуального предпринимателя Благова Николая Евгеньевича привести земельный участок площадью 784 004 квадратных метра, расположенный в Свердловском районе Перми в исходное состояние посредством ликвидации самовольных строений», — сообщается в картотеке суда.

Данный участок земли ранее входил в состав учхоза «Липовая гора». Николай Благов арендовал его у Росимущества. Ведомство решило, что депутат задолжал за аренду и обратилось в суд с требованием о расторжении договора. При этом народный избранник добился изменения зонирования соседних участков, в результате чего получил право застроить их коттеджами.

Благов по итогам 2021 года задекларировал доход в размере 600 млн рублей, став таким образом, самым богатым депутатом в региональном заксобрании. Сейчас депутаты имеют право не раскрывать сведения о своих доходах. Это правило предусмотрено краевым законом «О статусе депутата».