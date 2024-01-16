Губернатор Гусев раскрыл последствия попытки атаки ВСУ на Воронеж

В результате попытки атаки Вооруженных сил Украины на Воронежскую область пострадали 35 квартир, одна девочка пострадала. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Повреждения получили 35 квартир трех 10-этажных домов на улице Тепличной», — написал Гусев в своем telegram-канале. Он добавил, что были повреждены окна в четырех домах на улице Острогожской. Гусев отметил, что на месте происшествия продолжают работать все спецслужбы, а пострадавшей девочке оказана помощь.
Взрывы в Воронеже произошли ночью 16 декабря. После атаки украинских беспилотников в городе ввели режим ЧС. URA.RU приводило подробности о произошедшем. В результате попадания в квартиру в Воронеже фрагментов сбитого БПЛА пострадал ребенок, сообщал RT.
В результате попытки атаки Вооруженных сил Украины на Воронежскую область пострадали 35 квартир, одна девочка пострадала. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. «Повреждения получили 35 квартир трех 10-этажных домов на улице Тепличной», — написал Гусев в своем telegram-канале. Он добавил, что были повреждены окна в четырех домах на улице Острогожской. Гусев отметил, что на месте происшествия продолжают работать все спецслужбы, а пострадавшей девочке оказана помощь. Взрывы в Воронеже произошли ночью 16 декабря. После атаки украинских беспилотников в городе ввели режим ЧС. URA.RU приводило подробности о произошедшем. В результате попадания в квартиру в Воронеже фрагментов сбитого БПЛА пострадал ребенок, сообщал RT.