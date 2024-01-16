Губернатор Гусев раскрыл последствия попытки атаки ВСУ на Воронеж

Губернатор Гусев: из-за атаки ВСУ на Воронеж пострадали 35 квартир
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Семинар-совещание по развитию промышленности РФ перед Госсоветом. Москва, гусев александр
На месте происшествия с БПЛА в Воронеже продолжают работать все спецслужбы, заявил Александр Гусев Фото:
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Атаки ВСУ на Воронеж

В результате попытки атаки Вооруженных сил Украины на Воронежскую область пострадали 35 квартир, одна девочка пострадала. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Повреждения получили 35 квартир трех 10-этажных домов на улице Тепличной», — написал Гусев в своем telegram-канале. Он добавил, что были повреждены окна в четырех домах на улице Острогожской. Гусев отметил, что на месте происшествия продолжают работать все спецслужбы, а пострадавшей девочке оказана помощь.

Взрывы в Воронеже произошли ночью 16 декабря. После атаки украинских беспилотников в городе ввели режим ЧС. URA.RU приводило подробности о произошедшем. В результате попадания в квартиру в Воронеже фрагментов сбитого БПЛА пострадал ребенок, сообщал RT.

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В результате попытки атаки Вооруженных сил Украины на Воронежскую область пострадали 35 квартир, одна девочка пострадала. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. «Повреждения получили 35 квартир трех 10-этажных домов на улице Тепличной», — написал Гусев в своем telegram-канале. Он добавил, что были повреждены окна в четырех домах на улице Острогожской. Гусев отметил, что на месте происшествия продолжают работать все спецслужбы, а пострадавшей девочке оказана помощь. Взрывы в Воронеже произошли ночью 16 декабря. После атаки украинских беспилотников в городе ввели режим ЧС. URA.RU приводило подробности о произошедшем. В результате попадания в квартиру в Воронеже фрагментов сбитого БПЛА пострадал ребенок, сообщал RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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