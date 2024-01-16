Focus: Зеленского начали раздражать украинцы

Владимира Зеленского начали раздражать украинцы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президента Украины Владимира Зеленского начали раздражать граждане его страны и поведение Запада. Об этом написало издание Focus.
«Украинского президента раздражает непостоянство некоторых его союзников и отчужденность некоторых его соотечественников», — говорится
Ранее Зеленский заявлял, что недоволен тем, что часть украинцев выступают за проведение мирных переговоров с Россией. Он также подчеркнул, что на него не давят представители Запада в принятии тех или иных решений.
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