Focus: Зеленского начали раздражать украинцы

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Владимира Зеленского начали раздражать украинцы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президента Украины Владимира Зеленского начали раздражать граждане его страны и поведение Запада. Об этом написало издание Focus.

«Украинского президента раздражает непостоянство некоторых его союзников и отчужденность некоторых его соотечественников», — говорится в материале издания. Там отмечают, по словам Зеленского, Запад утратил чувство безотлагательности.

Ранее Зеленский заявлял, что недоволен тем, что часть украинцев выступают за проведение мирных переговоров с Россией. Он также подчеркнул, что на него не давят представители Запада в принятии тех или иных решений.

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Президента Украины Владимира Зеленского начали раздражать граждане его страны и поведение Запада. Об этом написало издание Focus. «Украинского президента раздражает непостоянство некоторых его союзников и отчужденность некоторых его соотечественников», — говорится в материале издания. Там отмечают, по словам Зеленского, Запад утратил чувство безотлагательности. Ранее Зеленский заявлял, что недоволен тем, что часть украинцев выступают за проведение мирных переговоров с Россией. Он также подчеркнул, что на него не давят представители Запада в принятии тех или иных решений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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