Сколько денег получит на руки житель ХМАО, выигравший полмиллиона рублей

Житель ХМАО, выигравший полмиллиона в лотерее, отдаст почти 60 тысяч на налог

16 января 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

Житель ХМАО, выигравший полмиллиона рублей в лотерее, отдаст 60 тысяч рублей на налог Фото: Алексей Гущин © URA.RU Житель ХМАО, который выиграл полмиллиона рублей в новогодней лотерее, после вычета налогов получит на руки около четырехсот тысяч рублей. Такую сумму назвали URA.RU в пресс-службе «Столото». «Выигрыш в государственную лотерею приравнивается к обычному доходу физического лица и облагается соответствующим налогом в зависимости от суммы приза. Любые выигрыши от 4 000 рублей до 5 000 000 рублей включительно облагаются налоговой ставкой в 13%. Выигравшие по итогам розыгрыша 454 545 тысяч рублей за вычетом налога получат по 395 454 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе.



В ХМАО ищут еще одного новогоднего победителя, который выиграл в лотерее один миллион рублей. Его также обяжут выплатить налог в размере 130 тысяч рублей.



Ранее URA.RU рассказывало, что тату-мастер стала лотерейной миллионершей, выиграв 10 миллионов рублей на квартиру. Девушка планирует купить однокомнатную квартиру с видом на парк в крупном городе.

Житель ХМАО, который выиграл полмиллиона рублей в новогодней лотерее, после вычета налогов получит на руки около четырехсот тысяч рублей. Такую сумму назвали URA.RU в пресс-службе «Столото». «Выигрыш в государственную лотерею приравнивается к обычному доходу физического лица и облагается соответствующим налогом в зависимости от суммы приза. Любые выигрыши от 4 000 рублей до 5 000 000 рублей включительно облагаются налоговой ставкой в 13%. Выигравшие по итогам розыгрыша 454 545 тысяч рублей за вычетом налога получат по 395 454 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе. В ХМАО ищут еще одного новогоднего победителя, который выиграл в лотерее один миллион рублей. Его также обяжут выплатить налог в размере 130 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что тату-мастер стала лотерейной миллионершей, выиграв 10 миллионов рублей на квартиру. Девушка планирует купить однокомнатную квартиру с видом на парк в крупном городе.