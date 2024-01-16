Песков высказался о планах укрепления отношений с Китаем на фоне вмешательства США

Несмотря на усиление проверок российских клиентов государственными банками Китая из-за санкций западных стран, Россия будет продолжать развивать отношения с КНР. Об этом в ходе конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Кремль не занимается финансовыми операциями. Эта прерогатива относится к другим ведомствам, в первую очередь компаниям, которые участвуют в торгово-экономической деятельности. В каждом случае реализуются отдельные каналы. Это весьма чувствительная сфера. Мы продолжаем развитие двусторонних отношений с КНР, так как это наш важный стратегический партнер», — заявил Песков.
Госбанки Китая ужесточают финансирование российских клиентов после заявления США о возможных санкциях. Не менее двух банков провели проверку своего бизнеса в РФ, особое внимание уделяется трансграничным сделкам.
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