Политика Песков высказался о планах укрепления отношений с Китаем на фоне вмешательства США Песков: Россия продолжит укреплять отношения с Китаем 16 января 2024 в 14:15 Размер текста - 17 + Китай является стратегическим партнером для России, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Несмотря на усиление проверок российских клиентов государственными банками Китая из-за санкций западных стран, Россия будет продолжать развивать отношения с КНР. Об этом в ходе конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Кремль не занимается финансовыми операциями. Эта прерогатива относится к другим ведомствам, в первую очередь компаниям, которые участвуют в торгово-экономической деятельности. В каждом случае реализуются отдельные каналы. Это весьма чувствительная сфера. Мы продолжаем развитие двусторонних отношений с КНР, так как это наш важный стратегический партнер», — заявил Песков. Госбанки Китая ужесточают финансирование российских клиентов после заявления США о возможных санкциях. Не менее двух банков провели проверку своего бизнеса в РФ, особое внимание уделяется трансграничным сделкам. Несмотря на усиление проверок российских клиентов государственными банками Китая из-за санкций западных стран, Россия будет продолжать развивать отношения с КНР. Об этом в ходе конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Кремль не занимается финансовыми операциями. Эта прерогатива относится к другим ведомствам, в первую очередь компаниям, которые участвуют в торгово-экономической деятельности. В каждом случае реализуются отдельные каналы. Это весьма чувствительная сфера. Мы продолжаем развитие двусторонних отношений с КНР, так как это наш важный стратегический партнер», — заявил Песков. Госбанки Китая ужесточают финансирование российских клиентов после заявления США о возможных санкциях. Не менее двух банков провели проверку своего бизнеса в РФ, особое внимание уделяется трансграничным сделкам. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям