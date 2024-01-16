Песков высказался о планах укрепления отношений с Китаем на фоне вмешательства США

Песков: Россия продолжит укреплять отношения с Китаем
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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Уганды Йовери Мусевени. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Китай является стратегическим партнером для России, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Несмотря на усиление проверок российских клиентов государственными банками Китая из-за санкций западных стран, Россия будет продолжать развивать отношения с КНР. Об этом в ходе конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Кремль не занимается финансовыми операциями. Эта прерогатива относится к другим ведомствам, в первую очередь компаниям, которые участвуют в торгово-экономической деятельности. В каждом случае реализуются отдельные каналы. Это весьма чувствительная сфера. Мы продолжаем развитие двусторонних отношений с КНР, так как это наш важный стратегический партнер», — заявил Песков.

Госбанки Китая ужесточают финансирование российских клиентов после заявления США о возможных санкциях. Не менее двух банков провели проверку своего бизнеса в РФ, особое внимание уделяется трансграничным сделкам.

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Несмотря на усиление проверок российских клиентов государственными банками Китая из-за санкций западных стран, Россия будет продолжать развивать отношения с КНР. Об этом в ходе конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Кремль не занимается финансовыми операциями. Эта прерогатива относится к другим ведомствам, в первую очередь компаниям, которые участвуют в торгово-экономической деятельности. В каждом случае реализуются отдельные каналы. Это весьма чувствительная сфера. Мы продолжаем развитие двусторонних отношений с КНР, так как это наш важный стратегический партнер», — заявил Песков. Госбанки Китая ужесточают финансирование российских клиентов после заявления США о возможных санкциях. Не менее двух банков провели проверку своего бизнеса в РФ, особое внимание уделяется трансграничным сделкам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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