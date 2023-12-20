ФСБ перехватила в Москве 673 килограмма латиноамериканского кокаина

В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли 673 килограмма латиноамериканского кокаина. Он предназначался для переправки в страны Евросоюза. Об этом сообщили в ведомстве.
«Зафиксированы попытки реализовать в Москве оптовую партию латиноамериканского кокаина. <…> Установлены двое граждан России, прибывших в московский регион из приграничных субъектов специально для проведения многоэтапной наркоакции. <…> Изъято 673 килограммов кокаина», — говорится в пресс-релизе ФСБ, передает ТАСС.
Отмечается, что оптовая стоимость наркотина на черном рынке составляет более 2,5 миллиарда рублей. С целью передачи наркотического вещества в страны ЕС, курьеры использовали поддельные документы и транспорт арендованный на подставное лицо. В отношении задержанных граждан возбуждено уголовное дело.
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