ФСБ перехватила в Москве 673 килограмма латиноамериканского кокаина

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ФСБ задержала двух россиян, которые пытались переправить 673 кг кокаина в страны ЕС из РФ Фото:

В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли 673 килограмма латиноамериканского кокаина. Он предназначался для переправки в страны Евросоюза. Об этом сообщили в ведомстве.

«Зафиксированы попытки реализовать в Москве оптовую партию латиноамериканского кокаина. <…> Установлены двое граждан России, прибывших в московский регион из приграничных субъектов специально для проведения многоэтапной наркоакции. <…> Изъято 673 килограммов кокаина», — говорится в пресс-релизе ФСБ, передает ТАСС.

Отмечается, что оптовая стоимость наркотина на черном рынке составляет более 2,5 миллиарда рублей. С целью передачи наркотического вещества в страны ЕС, курьеры использовали поддельные документы и транспорт арендованный на подставное лицо. В отношении задержанных граждан возбуждено уголовное дело.

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В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли 673 килограмма латиноамериканского кокаина. Он предназначался для переправки в страны Евросоюза. Об этом сообщили в ведомстве. «Зафиксированы попытки реализовать в Москве оптовую партию латиноамериканского кокаина. <…> Установлены двое граждан России, прибывших в московский регион из приграничных субъектов специально для проведения многоэтапной наркоакции. <…> Изъято 673 килограммов кокаина», — говорится в пресс-релизе ФСБ, передает ТАСС. Отмечается, что оптовая стоимость наркотина на черном рынке составляет более 2,5 миллиарда рублей. С целью передачи наркотического вещества в страны ЕС, курьеры использовали поддельные документы и транспорт арендованный на подставное лицо. В отношении задержанных граждан возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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