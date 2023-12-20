Происшествия ФСБ перехватила в Москве 673 килограмма латиноамериканского кокаина 20 декабря 2023 в 11:51 Размер текста - 17 + ФСБ задержала двух россиян, которые пытались переправить 673 кг кокаина в страны ЕС из РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли 673 килограмма латиноамериканского кокаина. Он предназначался для переправки в страны Евросоюза. Об этом сообщили в ведомстве. «Зафиксированы попытки реализовать в Москве оптовую партию латиноамериканского кокаина. <…> Установлены двое граждан России, прибывших в московский регион из приграничных субъектов специально для проведения многоэтапной наркоакции. <…> Изъято 673 килограммов кокаина», — говорится в пресс-релизе ФСБ, передает ТАСС. Отмечается, что оптовая стоимость наркотина на черном рынке составляет более 2,5 миллиарда рублей. С целью передачи наркотического вещества в страны ЕС, курьеры использовали поддельные документы и транспорт арендованный на подставное лицо. В отношении задержанных граждан возбуждено уголовное дело. В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли 673 килограмма латиноамериканского кокаина. Он предназначался для переправки в страны Евросоюза. Об этом сообщили в ведомстве. «Зафиксированы попытки реализовать в Москве оптовую партию латиноамериканского кокаина. <…> Установлены двое граждан России, прибывших в московский регион из приграничных субъектов специально для проведения многоэтапной наркоакции. <…> Изъято 673 килограммов кокаина», — говорится в пресс-релизе ФСБ, передает ТАСС. Отмечается, что оптовая стоимость наркотина на черном рынке составляет более 2,5 миллиарда рублей. С целью передачи наркотического вещества в страны ЕС, курьеры использовали поддельные документы и транспорт арендованный на подставное лицо. В отношении задержанных граждан возбуждено уголовное дело. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям